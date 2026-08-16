'Supervivientes All Stars 2026': La codiciada lista de concursantes para el reality de Telecinco en su tercera edición

Mediaset y la productora Cuarzo encaran la tercera edición de 'Supervivientes All Stars' de cara al mes de septiembre, tratándose de la baza más potente y garante de Telecinco para el inicio del próximo curso televisivo. Los telespectadores amantes del formato de aventuras volverán a disfrutar del concurso apenas tres meses después del final de la edición ordinaria, que culminó en junio con Maica Benedicto como flamante ganadora.

Esta variante del reality rescatará a reconocidas figuras que ya concursaron en el pasado para una nueva convivencia -mucho más extrema- en los Cayos Cochinos de Honduras. El nuevo claim de la nueva temporada de 'Supervivientes All Stars', adelantado en diversos spots, está cargado de intriga: "Cambia el juego".

En ese sentido, todavía no se han ofrecido más detalles, pero se intuye que serán cambios de mecánica ideados por la organización para sorprender al público. Y es que, después del desgaste que ha acusado la edición emitida en primavera, reflejado en unos datos de audiencia más bajos de lo habitual, el espacio de supervivencia tiene la misión de reconquistar al espectador y recobrar el interés.



De momento, Telecinco no ha empezado a desvelar la lista de concursantes elegidos, aunque se da casi por seguro que la cadena comenzará a revelar de forma inminente la identidad de los robinsones que van a repetir la experiencia más dura y espectacular de la televisión; como estrategia de promoción del reality por antonomasia.

Cabe recordar que en junio se cebó la configuración de un plantel "sorprendente y explosivo" para 'Supervivientes All Stars 2026'. Estos dos términos a la hora de describirlo fueron muy recurrentes. Pronto saldremos de dudas y confirmaremos si realmente es así. Mientras, para abrir boca, en El Televisero planteamos nuestro casting deseado con dieciséis nombres verdaderamente codiciados:

1. Rosa Benito

70 años. Colaboradora de televisión y ganadora de 'Supervivientes 2011'.

2. María Jesús Ruiz

43 años. Modelo, colaboradora y séptima finalista de 'Supervivientes 2018'.

3. Ángel Cristo

45 años. Hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo y exconcursante de 'Supervivientes 2024'.

4. José Carlos Montoya

33 años. Exparticipante de 'La Isla de las Tentaciones 8' y tercer finalista de 'Supervivientes 2025'.

5. Omar Montes

38 años. Cantante y ganador de 'Supervivientes 2019'.

6. Albert Álvarez

37 años. Deportista de élite y siete veces campeón de España de salto de pértiga y subcampeón de 'Supervivientes 2019’.

7. Rocío Flores

30 años. Hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, comentarista de realities y tercera finalista de 'Supervivientes 2020'.

8. Anabel Pantoja

40 años. Influencer, tertuliana, personaje de realities y talents y exconcursante de 'Supervivientes 2022'.

9. Gorka Ibarguren

31 años. Entrenador personal y quinto finalista de 'Supervivientes 2024'.

10. Miriam Saavedra

32 años. Colaboradora de televisión, expareja de Carlos Lozano y exconcursante de 'Supervivientes 2016'.

11. Raquel Bollo

50 años. Colaboradora del corazón, empresaria y quinta finalista de 'Supervivientes 2007'.

12. Lucía Parreño

35 años. Exconcursante de 'Gran Hermano 15' y exparticipante de 'Supervivientes 2015'.

13. Ignacio de Borbón

26 años. Modelo, creador de contenido, primo lejano del rey Felipe VI y exsuperviviente 2022.

14. Leticia Sabater

60 años. Presentadora, cantante y actriz y exconcursante de 'Supervivientes 2017'.

15. Hugo Sierra

52 años. Entrenador, modelo y empresario. Fue expareja de Adara Molinero y finalista de 'Supervivientes 2020'.

16. Gianmarco Onestini