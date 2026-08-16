Aramís Fuster vuelve a liarla en 'Fiesta' tras su encontronazo viral con Marisa Martín Blázquez: "Tienes mucho que callar"

Hace una semana, en 'Fiesta' se produjo un tenso momento entre Aramís Fuster y Marisa Martín Blázquez que no tardó en hacerse viral y correr como la pólvora por las redes sociales. Este sábado, 15 de agosto, la pitonisa y la periodista se han vuelto a ver las caras en el plató del programa de Telecinco. Ambas estaban dispuestas a enterrar el hacha de guerra.

El encontronazo entre Aramís Fuster y Marisa Martín Blázquez tuvo lugar durante una videollamada en la que la vidente explicaba, muy afectada, la complicada situación que atraviesa debido a sus problemas económicos. Contó que incluso se había quedado sin luz y agua corriente en la vivienda en la que reside de alquiler. "Esto no es vida. Se han propuesto matarme y de una forma u otra lo van a conseguir. Esto no se le puede hacer a una persona, esto es inhumano. Pueden entrar en esta casa cuando quieran porque estas puertas se abren con una tarjeta. Me amenazan de muerte, está todo denunciado, pero cuando más miedo pasé fue cuando me agredió este hombre", relató la pitonisa, visiblemente angustiada.

A esto se suma, los problemas de salud que padece: "Estoy enferma, soy diabética y tengo unos picos de glucosa muy fuertes". Según confesó Aramís Fuster, micciona y defeca en una bolsa que después deposita en el descansillo del bloque, y se lava echándose agua embotellada por encima. Al no tener luz, ha tenido que comprar baterías portátiles con las que poder cargar el teléfono.

Durante una videollamada con el plató de 'Fiesta' para da más detalles de su precaria situación, la 'bruja' estalló contra Marisa Martín Blázquez cuando esta le preguntó, de manera calmada y sin alzar la voz en ningún momento, por el motivo por el que ha llegado a esta situación. "¡No me grites, no me griteeeees!", exclamó, muy alterada, la adivina, ante la estupefacción de todos los presentes. Pese a los intentos de la periodista por aclararle que no le había gritado, Aramís Fuster continuó en sus trece.

Marisa Martín Blázquez y Aramís Fuster se reencuentran tras su encontronazo

Ahora, la colaboradora de 'Fiesta' y la pitonisa se han vuelto a ver las caras en el mismo plató que, siete días antes fue testigo de su encontronazo. Aunque el reencuentro se producía en un coche, en el vehículo en el que Marisa ha ido a recoger a la invitada para llevarla hasta las instalaciones de Telecinco. Aunque los espectadores sabían quién era la invitada, para la periodista ha sido toda una sorpresa. Así lo ha reflejado su cara cuando la adivina se ha montado en el coche en el que se encontraba ella.

"¿Me he equivocado de coche?", preguntaba Aramís Fuster, sin entender por qué Marisa estaba dentro del mismo. "¿Os queréis saludar?", les animaba el presentador, Frank Blanco, desde el plató. "Buenas tardes, Aramís", le decía Marisa Martín Blázquez, antes de lanzarle un primer dardo a la vidente: "¿Te viene bien este tono para que te hable?". A lo que ella contestaba que sí, pero reconocía estar "muy sorprendida, porque no esperaba esto". "A mí me han mandado a recoger a una invitada", ha explicado la colaboradora, quien la ayudaba a ponerse el cinturón de seguridad, algo que ella agradeció: "Encima de que te grito me ayudas".

🤦‍♂️ Qué pena que lleven a Aramis Fuster solo para reírse de ella... 😤 ¡Esto es lo que hace el programa "Fiesta"! 📺👎 Y la basura de Telecinco, dando espectáculo 🗑️💀 #TelecincoBasura #Fiesta15A pic.twitter.com/KJQGtwgU31 — VLOG DE IGNACIO (@ignacio_vlog1) August 15, 2026

Poco después, Aramís Fuster llegaba al programa y lo hacía "muy bajita", según palabras de los colaboradores, por todos los problemas que atraviesa. La vidente quiso explicar a Marisa los motivos por los que le había gritado: "Yo tenía en ese momento un episodio de migraña horroroso porque desde hace meses estoy viviendo en una situación horrorosa. Tú, señora Marisa, me viniste a preguntar por qué se estaba dando esta circunstancia. Yo oí un grito producto de la jaqueca o de la migraña o de lo que fuera".

Aramís se encara con Marina Esnal y Frank Blanco tiene que intervenir

Aramís Fuster se enfrenta con Marina Esnal en 'Fiesta'

Pero el fuerte carácter de Aramís Fuster ha vuelto a salir a relucir con otra de las colaboradoras del programa, Marina Esnal, que ha llegado a decir que les estaba tomando el pelo. "Nos has tomado un poco el pelo a todos", le ha dicho la periodista. "Oye, mira si me vais a tratar así yo me voy a mí casa", ha amenazado Aramís con marcharse del plató. "¿Esa es una educación? Tienes un tono muy alto y muy feo", ha añadido la vidente al ver como se dirigía a ella la colaboradora.

"Aramís para mí eres una mentirosa", ha insistido Marina provocando que Aramís se haya levantado como un resorte contra ella. "Oye tú, a mí no me tratas de mentirosa", le ha replicado Aramís. "Ten cuidado, no me levantes el dedo", le ha advertido la colaboradora. "Levanto este dedo y levanto el otro. Venga hombre por favor. ¿A qué he venido yo aquí? Si me tocáis los pantalones no respondo. Falsa, que eres una falsa", le ha contestado sin miedo Fuster.

"A mí no me vais a faltar el respeto, mentirosa", ha repetido Aramís Fuster. "Mejor cállate que tienes mucho que callar", ha terminado diciendo la vidente al ver que la colaboradora ha seguido cuestionándola y ha tratado de desmontar el "papelón" que se ha montado en las últimas semanas.

