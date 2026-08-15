Rodolfo Sancho, detenido en México tras una redada policial en un yate y expulsado del país según 'Fiesta' en Telecinco

Cuando se cumplen tres años de que Daniel Sancho, el hijo de Rodoflo Sancho, fuera detenido tras ser acusado por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia; ahora ha sido el actor el que se ha visto envuelto en otro escándalo internacional tras haber sido detenido en México según han avanzado en 'Fiesta' tras lo adelantado por Miguel Temprano.
Así, 'Fiesta' ha arrancado este sábado con esta noticia de alto alcance. "Nos ha pillado muy de sorpresa. Rodoflo Sancho podría haber sido detenido en México en una redada policial. No entendemos nada", ha empezado diciendo Frank Blanco mientras se mostraba una imagen difundida por un portal de noticias mexicano.
Justo después ha sido Juan Luis Galiacho el que ha dado toda la información. "Es una detención de Rodolfo Sancho en aguas territoriales en México con EEUU en una fiesta en un yate. Parece ser que ese barco ha atravesado las aguas territoriales llega a México y se le detiene y se le expulsa del país", ha avanzado el periodista confirmando que había sido Miguel Temprano quién había mostrado la imagen en su canal de Youtube.
Tras ello, Frank Blanco ha conectado con Carmen Balfagón, abogada y amiga del propio Rodolfo Sancho. "Está perfectamente bien", ha asegurado la también colaboradora habitual de 'Fiesta'.
*En elaboración
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