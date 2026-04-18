Nacho Abad responde a las acusaciones de Rodolfo Sancho que han acabado en los tribunales y con una sentencia

La reciente batalla legal entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho ha terminado teniendo como protagonista a Nacho Abad. Tras su última vista oral, el actor no ha dudado en arremeter contra el conductor de 'En boca de todos' por lo que este dijo desde el espacio de Cuatro tras conocerse la denuncia de su ex mujer. Y además de contestar a las acusaciones del padre de Daniel Sancho, el presentador ha destapado la demanda que este le ha interpuesto a raíz de sus declaraciones.

"Rodolfo te voy a responder, dices que no he respetado tu presunción de inocencia pero esto no pasa así. Lo que ocurre es que hace unos años Silvia Bronchalo acude a una comisaría y denuncia a Rodolfo Sancho por una serie de hechos, unos prosperan y llegan a juicio y otros quedan archivados en el camino", ha comenzado explicando el conductor de Cuatro antes de rememorar la escena que tanto ha enfadado al actor y su contestación a la puerta de los juzgados.

Nacho Abad lanza un claro mensaje a Rodolfo Sancho en 'En boca de todos'

"Hubo otro periodista, el señor Nacho Abad, que por cierto me gusta mucho su programa, me gusta mucho como comunicador... Mirando a cámara, dirigiéndose a mí personalmente dijo que le he dicho 'pirada'...No, se equivoca usted, ha cometido un gravísimo error", denunciaba el intérprete ante las cámaras haciendo referencia a lo que el presentador subrayó durante el programa tras conocer los datos de la denuncia de Silvia Bronchalo.

Rodolfo Sancho lanza un mensaje a Nacho Abad: "Me gusta mucho su programa pero se equivoca usted, ha cometido un gravísimo error".



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Así, el periodista ha puesto a los espectadores en contexto. "Cuando ayer termina de celebrarse la vista oral, que por cierto también me mencionó delante del juez. A mí no me estaban juzgando pero Rodolfo me mencionó y su señoría debió flipar en colores", ha denunciado el rostro de Mediaset. "A ver, que todavía me voy a morder un poco la lengua. Él acudió a comisaría, un periódico publicó la noticia con todos los detalles y me lo dijeron a mí", ha continuado explicando.

"¿Pirada e incapaz llama Rodolfo Sancho a Silvia Bronchalo? Yo no creo que Silvia Bronchalo se haya inventado unos mensajes... De verdad, como esto sea verdad me parece de una gravedad...", preguntó Nacho Abad a su reportera durante la emisión en la que conocieron los detalles de la denuncia. Y tras repasar las imágenes, el conductor de 'En boca de todos' volvía a la carga contra el actor.

"Hacer preguntas, querido Rodolfo, no es cometer ningún error. Si mi reportera me cuenta que hay una denuncia en la que Silvia Bronchalo dice que la has llamado pirada primero tendrá que haber una instrucción y una investigación para determinar la falsedad o la verdad de semejante afirmación. Y yo como periodista pregunto, pregunto en voz alta", ha sentenciado el presentador.

Pero Nacho Abad no se ha quedado ahí. "A mí me cuesta creer que la gente denuncia en falso, en líneas generales. ¿Que hay denuncias falsas? Lo sé, y lo he denunciado. Pero me cuesta creer que Silvia Bronchalo quisiese joderte la vida poniendo una denuncia en falso", ha señalado continuando con su radiografía de lo ocurrido.

"Yo pregunto en alto y utilizo el condicional, y me hubiese gustado preguntártelo a ti, porque un periodista pregunta, averigua, gestiona... Respeto tu presunción de inocencia siempre, la tuya y la de todos, entre otras cosas porque es un pilar básico de este estado democrático y de derecho que tenemos en España", proseguía el periodista antes de desvelar las represalias que Rodolfo Sancho tomó contra él tras dar la información en el programa de Cuatro.

"Respeto tu presunción de inocencia, que aunque has ido a juicio señalado por la frase esta famosa de 'tienes bipolaridad y tiene tratamiento' sigues siendo inocente. Aunque hayas reconocido que lo has escrito, sigues siendo inocente hasta que se considere si eso es una vejación o no es una vejación", ha subrayado Nacho Abad con sorna.

"Rodolfo Sancho me ha demandado por un delito de honor"

"Creo en este sistema democrático y de derecho porque Rodolfo tú a mí me has denunciado, sí. Es la posibilidad de ir a un juzgado y de denunciarme. Voy a aprovechar y lo voy a contar: Rodolfo Sancho me ha demandado, me han demandado por un delito al honor, por contar los datos de la denuncia de Silvia Bronchalo cuando ella la puso", desvelaba entonces el presentador destacando la gravedad de esta demanda por lo que considera hacer su trabajo.

Así, no ha dudado en reivindicar el valor informativo de dicha intervención. "Saben ustedes que la labor del periodista es investigar e informar al público. Tuve acceso a la denuncia que puso en comisaría y la conté en exclusiva en Mediaset. Primero me denunció porque era mentira lo que yo había dicho y cuando se dio cuenta de que en realidad había leído literalmente la denuncia dijo que le había afectado a su honor", ha recalcado Nacho Abad.

"Un periodista informa ¿Y saben ustedes lo que ha pasado en esa demanda al honor? Pues que en primera instancia ha perdido Roldolfo Sancho, ojalá no la hubiese puesto pero la ha perdido. Y como tiene todo su derecho, ha recurrido la decisión. Y yo creo que la va a perder, espero que la pierda sinceramente, no quiero que me gane", clamaba entonces el comunicador, adelantando el resultado de su batalla legal.

"Porque si me gana pensaré que no tengo derecho a informar. Entonces, si él pierde tendrá que pagar las costas y tendrá que asumir la responsabilidad, es un tío mayor que sabe que si en una demanda de honor tú demandas y pides pasta al contrario y pierdes, pagas", ha denunciado el conductor de 'En boca de todos', celebrando su triunfo por el momento.

"Dicho esto, no me equivoqué. Si me equivoco te pido perdón sin ningún problema, no me cuesta nada pedir perdón, creo que abrazándose y pidiéndose perdón se solucionan los conflictos rápido. Lamento si te he dañado en algo, pero de lo que tú me acusas es de mi trabajo, y lo intento hacer siempre de la forma más honesta y objetiva posible", ha terminado señalando Nacho Abad.