Ramón Espinar avisa a Nacho Abad de que abandonará su programa si se repite lo ocurrido hoy: "Me piro, no juego así"

Ramón Espinar ha advertido con abandonar 'En boca de todos', el programa conducido por Nacho Abad en Cuatro (Mediaset), tras la falta de equidad en los turnos de palabra respecto a Antonio Naranjo y las constantes interrupciones de este y otros tertulianos como Xavier García Albiol (PP).

El politólogo ha tratado de corregir a quienes han publicado que la operación de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz de este miércoles es un registro por financiación ilegal. Algo totalmente incierto. "A las 9 de la mañana habéis empezado el día diciendo que la UCO registra Ferraz por financiación ilegal, pero ni registra ni financiación ilegal", ha aseverado el colaborador, criticando que se haya vestido de registro lo que ha sido un requerimiento de información.

Y, como a determinados compañeros de la mesa no les interesaba que esto se aclarara, no han tardado en pisar su intervención. "A ver si acabo una frase hoy porque no vamos a estar de acuerdo. Igual que yo respeto lo que decís vosotros, me respetáis a mí lo que digo yo. Si no, no tiene sentido esta mesa de debate", ha protestado alto y claro Ramón Espinar.

"Siempre y cuando lo que digas sea verdad", ha apostillado Antonio Naranjo, adalid de la veracidad. "Nos hemos desayunado a las 9 de la mañana que la UCO registra Ferraz por financiación ilegal y resulta que no es por financiación ilegal y resulta que no es un registro. Realmente, son unas diligencias para pedir información", ha vuelto a explicar el antiguo miembro de Podemos con una nueva interrupción de Naranjo y Xavier Albiol.

"¿Pero me dejáis terminar la frase? Oye, de verdad, Nacho, yo hoy no juego así. Con el campo inclinado no juego", ha saltado Ramón Espinar. "No juegas en campo inclinado", le ha desmentido Nacho Abad. "¿Puedo hablar o no? ¿Voy a poder? Pero sin vaciles eh, sin vaciles porque me piro. Me piro porque yo no juego con el campo inclinado", ha amenazado el analista sin remilgos.

"No amenaces", le ha frenado el presentador de 'En boca de todos'. "No, no, que me piro, que me piro, que así no juego", ha continuado advirtiendo Espinar. "Hoy no me voy a enfadar, hoy me voy a ir. Si puedo hablar, hablo; y si no, me callo y me voy", ha reiterado seriamente.

"Puedes hablar lo que quieras, pero no me amenaces", ha replicado Nacho Abad. "Si Antonio puede hacer una intervención de tres minutos seguidos y yo no puedo acabar una frase, yo no sigo aquí", se ha quejado Ramón Espinar. "Yo quiero que vengas a disfrutar. Si tú estás incómodo, yo te dejo que te pires cuando quieras", ha apuntado el comunicador de Mediaset.

La provocación de Antonio Naranjo que enciende a Ramón Espinar: "No lo permitas, Nacho"

"Sin cinismo. Yo si puedo venir a defender lo que pienso, lo defiendo, pero si no se me va a dejar, no lo defiendo y ya está", ha afirmado el expolítico. "Yo te dejo hablar sin que te interrumpan, pero si tú interrumpes una sola vez voy a permitir que el resto te interrumpa", ha propuesto Abad, intentando templar gaitas.

Cosa diferente ha hecho Antonio Naranjo, que ha vuelto al terreno de la provocación: "Yo he hablado un minuto y tú has hablado ocho. Y te tengo aquí un paquete de clínex para que, si te vuelve otro acceso de llanto, no te falte mi ayuda para secarte las lágrimas". "Esto es una falta de respeto, no lo permitas", ha denunciado Ramón Espinar ante un impasible Nacho Abad.