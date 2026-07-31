RTVE paraliza las emisiones de 'Saber y Ganar': Cancela los programas de estreno en las próximas semanas en La 2

Si bien 'Saber y Ganar' ha resistido con sus emisiones a las altas temperaturas del mes de julio, Jordi Hurtado y su equipo se han despedido de la audiencia este viernes hasta septiembre, cuando arranque la nueva temporada en RTVE. Sin embargo, se trata de una despedida parcial, pues La 2 continuará emitiendo reposiciones cada día y se mantiene la edición de fin de semana con Rodrigo Vázquez.

Ha sido durante la recta final de la emisión de este viernes cuando el presentador histórico del formato se ha dirigido a la audiencia para recordar que, como cada año, se suspende el estreno de nuevos programas con motivo de las vacaciones de verano. "Podéis disfrutar de los programas especiales y los supermagníficos en RTVE Play", recordaba el comunicador.

Jordi Hurtado se despide de la audiencia de 'Saber y Ganar' anunciando un regreso "con sorpresas" en septiembre

"En septiembre volvemos con sorpresas, hasta entonces muchísimas gracias por su fidelidad, que vaya todo muy bien, y recuerden que en septiembre tendremos programas nuevos", ha anunciado Jordi Hurtado poniendo fin a la temporada de 'Saber y ganar', eso sí, despidiendo únicamente las emisiones diarias, ya que la edición de fin de semana con Rodrigo Vázquez y Nuria Ramírez permanece intacta.

☀️ ¡Nos vemos a la vuelta, Sabedores y Sabedoras! Disfrutad del verano y recordad que aún nos quedan programas nuevos de fin de semana junto a @_rodrigovazquez y @nuria__ramirez y que a partir del lunes tendremos reposiciones. ¡Si es que #SaberyGanar nunca para! pic.twitter.com/HYEy5j0wzf — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) July 31, 2026

Así, el hueco que deja el concurso cultural en la programación de La 2 será precisamente sustituido por reposiciones del mismo, tal y como ha aclarado el programa tras el anuncio de su parón veraniego. "¡Felices vacaciones a todos!", señalaba el presentador finalizando el programa de este viernes.

'Saber y ganar' se despide de la audiencia tras una semana marcada por una polémica sin precedentes en el concurso, teniendo incluso que emitir un comunicado por el acoso en redes que Martín Escolar, uno de sus concursantes, ha recibido durante los últimos meses. Un movimiento del formato conducido por Jordi Hurtado para proteger al joven que no cuentan con ningún ejemplo similar en 29 años de historia.