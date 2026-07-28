El equipo de 'Saber y Ganar' en RTVE emite un comunicado por lo sucedido con el concursante Martín Escolar: "No lo podemos permitir"

'Saber y ganar' se ha visto obligado a emitir un comunicado en redes ante la oleada de comentarios de odio y ataques que ha inundado sus recientes publicaciones en redes sociales. La cuenta del programa en X ha salido en defensa de Martín Escolar, divulgador cultural y concursante del formato, condenando las faltas de respeto y advirtiendo que quien persista en sus ataques al joven será bloqueado.

"Es importante recordar la importancia de las normas de convivencia. En este programa toleramos todas las opiniones y comentarios menos las faltas de respeto", ha comenzado advirtiendo el concurso conducido por Jordi Hurtado en su cuenta de X seguido de un extenso comunicado en el que se denuncian la serie de ataques que han inundado su sección de respuestas y comentarios recientemente.

'Saber y ganar' lanza un comunicado contra los ataques y el acoso en redes a Martín Escolar

Y aunque no mencionan explícitamente que se trate de Martín Escolar, solo hay que echar un vistazo a las reacciones de la mayoría de sus publicaciones para comprobar el torrente de odio y ataques dirigido por gran parte de los usuarios al concursante. "Aunque debería ser evidente, recordamos que todo tipo de opiniones están permitidas, pero no los insultos y faltas de respeto", ha comenzado recalcando en su comunicado 'Saber y ganar'.

📣 Importante recordar la importancia de las normas de convivencia. En #SaberyGanar toleramos todas las opiniones y comentarios menos las faltas de respeto.



👀 ⬇️ pic.twitter.com/vUOUH0JVJX — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) July 27, 2026

"Desde el concurso apoyamos la cultura, el entretenimiento y la educación. Por eso, no podemos permitir mensajes agresivos y ataques personales. Quien no respete esta forma de actuar, será bloqueado de la cuenta", han terminado advirtiendo en una publicación que se ha llenado de réplicas, dejando entrever que se trata del citado concursante.

Y es que, el joven talento de 'Saber y ganar', que acumula más de 400.000 seguidores en Instagram tras pasar por otros espacios como '¿Quién quiere ser millonario' o 'El Cazador', no se ha ganado la simpatía de los seguidores de 'Saber y ganar', que han cargado contra el comunicado del programa insistiendo en su rechazo al joven. "Creo que esta situación la habéis generado vosotros. Desde que llegó el divulgador cultural os habéis encargado de beneficiarlo programa tras programa. Además le ponéis unos contrincantes de un nivel mucho más bajo", ha denunciado un usuario.

"Si no ayudarais a Martín no se os criticaría como os estáis mereciendo desde hace muchas semanas", ha añadido otro espectador respondiendo al comunicado. "La culpa es vuestra, se nota muchísimo el trato a favor. A mí no me cae bien el chico, siempre está rumiando y me parece un sobrado, pero si no fuera tan evidente el trato hacia él...", ha señalado otro usuario.

Totalmente de acuerdo. Creo que esta situación la habéis generado vosotros. Desde que llegó el “divulgador cultural” os habéis encargado de beneficiarlo programa tras programa. Además le ponéis unos contrincantes de un nivel mucho más bajo. Por no hablar de las constantes… — montboc (@NURIAMONTE) July 27, 2026

Si no ayudarais a Martín, no se os criticaría como os estáis mereciendo desde hace muchas semanas — ElviSpain-Javier GZ (@ElvisGranada) July 27, 2026

La culpa es vuestra, se nota muchísimo el trato de favor. A mí no me cae bien el chico siempre está rumiando y me parece un “sobrao” pero si no fuera tan evidente el trato hacia él, no le prestaría atención, me sería indiferente. — Mar (@Atmmar) July 28, 2026

De igual forma, un simple vistazo a los últimos vídeos publicados por 'Saber y ganar' en X evidencia la oleada de ataques y críticas que el programa se ha visto obligado a frenar. "¡Insoportable", escribe un espectador bajo un clip del joven cantando en el programa. "No ha llovido de milagro después de cantar Martín", añade otro. "Cada vez es más vergonzoso el trato a favor", denuncia otro usuario en un post diferente.

A ver si alguna vez le ponéis las mismas preguntas que a Octavio cuando va él. Cada vez es más vergonzoso el trato de favor que dais a Martín. — ElviSpain-Javier GZ (@ElvisGranada) July 8, 2026

Gracias al señor que no he visto este programa… pic.twitter.com/zZA0rOaujT — annie (@3puntospati) July 7, 2026