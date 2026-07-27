'La Promesa', avance capítulo del martes 28 de julio en RTVE: La agresión de Tomasa a Petra y un importante anuncio

En el capítulo 874 de 'La Promesa' que RTVE ofrecerá este martes 28 de julio, Carlo queda en shock tras presenciar el beso de Samuel y María Fernández. ¿Qué hará ahora? En la biblioteca, Ciro finge trabajar duro para que Manuel y Julieta confíen en él, mientras planea su traición en connivencia con Lorenzo.

A ellos se les pasa el día trabajando en el manual al tiempo que Alonso recrimina a Máximo que parece que ha venido a por Curro y no a verle a él. Y confiesa a Leocadia y al capitán de la Mata su preocupación sobre las pretensiones del duque hacia su hijo. Por su lado, Máximo sigue intentando ganarse la confianza de Ángela a pesar de sus constantes rechazos.

Ricardo ofrece su ayuda a Petra porque sabe que lo está pasando mal con la presencia de Tomasa. Martina y Adriano continúan viviendo su amor lejos de Jacobo. Carlo sigue afectado por el beso que vio y María Fernández anuncia el nombre de su hija: ¡se llamará Jana! Un clarísimo gesto de homenaje hacia la difunta Jana Expósito.

En paralelo, Petra reprocha a su hermana Tomasa la jugarreta que le hizo para que Leocadia de Figueroa la emprendiera con ella. Sin embargo, lejos de rectificar, la respuesta de la doncella del duque es un bofetón que deja a Petra totalmente humillada.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 873 emitido este lunes 27 de julio

Ciro, inusualmente amable, les propone a Julieta y a Manuel hacer un manual para averías. La idea les parece genial: la joven hará las ilustraciones. Petra lamenta la jugarreta de su hermana Tomasa. Pía y Ricardo también: les están haciendo la vida imposible y no saben por qué. Las cocineras logran vengarse de Julio, que odia las verduras, hirviendo col y apestando las cocinas. Aunque su maniobra genera nuevas quejas.

Alonso teme que Máximo termine consiguiendo que los chicos se vayan, pero es ley de vida... Martina y Adriano, sin Jacobo, viven en una burbuja de amor. Leocadia intenta abrirle los ojos a Ángela sobre las manipulaciones de Máximo, pero la joven, sorprendentemente, defiende al duque.

En el servicio, la autoridad de Tomasa se vuelve tiránica, provocando trampas por parte de las cocineras que Cristóbal intenta mitigar. Ciro y Lorenzo brindan porque su plan ha empezado a la perfección. El capitán lo ayudará a hacerse con los mandos. Tras tanta tensión, Samuel besa a María y ella le devuelve el beso. Pero además… ¡Carlo los ve!