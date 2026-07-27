Javier Ruiz, estupefacto en RTVE por las revelaciones de un bombero de Madrid sobre sus condiciones en los incendios

Javier Ruiz ha dado voz en 'Mañaneros 360' a Alfonso Ferrero, bombero forestal en la Comunidad de Madrid que ha denunciado públicamente la falta de medios de extinción ante los peores incendios de la historia y unas condiciones de precarización que no se pueden seguir asumiendo en circunstancias tan extremas como esta.

"Llevamos media vida pidiendo medios, pidiendo efectivos, pidiendo material y pidiendo de todo. Yo entré en el año 2007 y en la parte pública del personal laboral INFOMA estaríamos unas 450 personas. Sin embargo, se han ido reduciendo esas plantillas y, actualmente, solo estamos en extinción 124 personas", ha puesto sobre la mesa el efectivo, dando cuenta en RTVE de los enormes recortes que la administración madrileña ha asestado en los últimos años.

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Y ojo porque, tal y como ha matizado Ferrero, esas 124 plazas son "las presupuestadas con dinero de la Comunidad de Madrid". No obstante, en el presente, tan solo "se cubren 60 plazas de las 124". Un dato absolutamente revelador que pone en evidencia (y en jaque) la gestión del gobierno dirigido por Isabel Díaz Ayuso y que ha dejado muy impactado a Javier Ruiz durante la entrevista en 'Mañaneros 360'.

Además, se ha desvelado que los contratos que se firman no son en calidad de bomberos de extinción, sino como conductores o empleados de limpieza. "Antiguamente nos contrataban como auxiliares de bomberos, pero a partir de 2012 dejamos de tener contrato. Nos metieron en el convenio de personal de la Comunidad de Madrid y nos pusieron de conductores y de técnicos de mantenimiento", ha explicado Alfonso Ferrero en el programa matinal de La 1 de TVE. Es decir, ahora mismo ni siquiera son bomberos forestales reconocidos.

El bombero ha reiterado la acuciante "precariedad" que sufre el gremio y cómo la ley de bombero forestal de 2024 no ha supuesto una adecuación de los contratos firmados en 2025. "La ley no se cumple y no nos han querido escuchar", ha protestado ante Javier Ruiz, en shock con las posteriores revelaciones que ha compartido el entrevistado.

"Tenemos el material caducado. Se ha estado actualizando ahora. Nos han dado algún traje nuevo. La mascarilla me la cambiaron el viernes y la teníamos caducada desde el 2023 sin saberlo. Hemos estado dos veranos sin saber que teníamos la mascarilla caducada", ha contado Ferrero, que, antes de concluir su sonada intervención en TVE, ha señalado que "faltan helicópteros, faltan hidroaviones, faltan medios de extinción y lo fundamental: prevención".

Javier Ruiz desmonta el gasto del gobierno de Ayuso en extinción y prevención de incendios

Más tarde, Javier Ruiz ha querido representar con cifras objetivas lo denunciado por el brigadista. "Los negacionismos están traduciéndose en negacionismo presupuestario. Se recorta la dotación de fondos para luchar contra los incendios en extinción y sobre todo para prevenir esos fuegos. Y se ve, sobre todo, en esas comunidades que están ardiendo ahora mismo", ha introducido el presentador, poniendo el foco en la Comunidad de Madrid.

"La comunidad dice que ha aumentado un 3,5% el presupuesto y es verdad que ha subido algo más de un millón de euros. Pero realmente lo que está pasando es que, del total del dinero que tenemos, cada vez se destina menos. Crece un 3,5% la partida para gastar en extinción cuando crece en un 7% el dinero para todo lo demás; el doble que para los incendios", ha aclarado Ruiz frente a unas gráficas muy elocuentes en el pantallón del plató de 'Mañaneros 360'.

"Si uno echa un vistazo al histórico de la Comunidad de Madrid, vemos que se destinaba el 0,2% del presupuesto en 2018. Hoy, en cambio, es el 0,17%. La línea de tendencia es gastar cada vez menos en extinción y en prevención. Esto está pasando en Madrid", ha subrayado Javier Ruiz, desmontando así la gestión del ejecutivo de Ayuso.