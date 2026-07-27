Paz Padilla, incapaz de reprimir las lágrimas en 'El show de Paz', cuenta lo ocurrido con su hogar en Ávila ante los incendios y lanza una petición

Hace unos días, Paz Padilla conmocionaba a todos al hablar, a través de sus redes sociales, sobre los incendios que ya han asolado 77.000 hectáreas en Ávila, Madrid y Toledo. La presentadora, que tiene una casa en La Rinconada (Ávila), una de las zonas más afectadas, no pudo contener las lágrimas al recordar los bellísimos parajes naturales que las llamas han calcinado.

Este domingo, 26 de julio, Paz Padilla ha arrancado 'El show de Paz' con una conexión en directo desde Villamanta, en la sierra oeste de Madrid. Su polideportivo ha acogido a unos 220 vecinos de Aldea del Fresno que fueron evacuados de sus casas hace unos días. Un lugar que los reyes don Felipe y doña Letizia visitaron por la mañana para conocer de primera mano cómo está la situación.

"Es un lugar que es un ejemplo de lo que muchos municipios están haciendo, que es apoyar y ayudar a todos aquellos que han tenido que ser evacuados y desplazados por los incendios. Sigue muy activo con mucho riesgo, pero hay síntomas positivos de la evolución y del trabajo que está realizando todo el personal desplegado", comentaba el rey ante los medios de comunicación. Además, lamentaba que "hemos perdido un patrimonio de calidad".

Los Reyes, Don Felipe y Doña Leticia, muestran su apoyo a los afectados por los incendios



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Paz Padilla, muy emocionada al recordar el incendio en el Valle de Iruelas

Tras escuchar las palabras de los monarcas, Paz Padilla, sin poder contener las lágrimas, enviaba un mensaje a todos los afectados: "Quiero resaltar a los vecinos y a esas personas anónimas que han arriesgado sus vidas". Con la voz entrecortada por la emoción, la conductora del programa vespertino de Telecinco, explicaba cómo estaba su casa en La Rinconada (Ávila), una de las zonas más afectadas: "He tenido la suerte de que no se ha quemado, pero las de mis vecinos no quedan en pie. Se ha destruido todo el Valle de Iruelas, que es un paraíso natural, donde había como 200 especies autóctonas. Y eso no se va a volver a recuperar".

Antes de continuar con la escaleta del programa, Paz Padilla mandaba un importante mensaje a la audiencia. "Quiero, por favor, que nos planteemos que no solo tenemos que cuidar nuestras casas y nuestras vidas, que es importante. Pero también la Pachamama, la naturaleza, que dependemos de ella y la hemos dejado a su libre albedrío y ahora mismo está gritando", sentenciaba compungida.

Hace unos días, la cómica gaditana ya mostró su disgusto a través de sus stories de Instagram, donde se mostró completamente desolada: "Tengo un disgusto tremendo, porque en estos momentos está ardiendo El Valle de Iruelas, La Rinconada, El Tiemblo, Navaluenga y no mandan a absolutamente nada para apagar el incendio, ni una avioneta". "Estoy hablado con amigos míos que viven allí que han recibido una alerta de desalojo. Nadie está apagando el fuego, absolutamente nadie. Están desamparados, les han dicho que tienen que desalojar aquello. Están dejando que todo se queme, aquello que es un paraíso como es el Valle de Iruelas que es una reserva natural, todo se está quemando. No sabéis el disgusto que tengo", añadía.

Horas después, entre lágrimas, compartía otro vídeo con sus seguidores: "Quiero compartir con vosotros la pena tan grande que tengo, porque no sé si conocisteis el Valle de Iruelas que era una Reserva Natural, esta devastada, no queda nada. No puedo dejar de pensar en esos animales, en las plantas…". "Al margen de las casas, si se queman o no se queman, que eso es tragedia y desde aquí todo mi apoyo a los que han perdido sus casas, pero es que siento una pena tan grade. Pasarán como mínimo 30 años hasta que se vuelva a reforestar. Pero pienso en esos animales, los ciervos, los pájaros.,. Digo 'no han fallecido seres humanos', pero es que era un paraíso. Cuidemos la naturaleza", suplicaba Paz Padilla.