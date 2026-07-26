Antonio García Ferreras interrumpe sus vacaciones tras el cambio de parrilla de La Sexta por los incendios en España

Los incendios forestales que están asolando a España con el foco puesto en los que afectan a la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo así como Castellón están llevando a que algunas cadenas de televisión estén alterando sus programaciones. La última ha sido La Sexta que este domingo ha sorprendido con un especial de 'Al Rojo Vivo' con Antonio García Ferreras.

Así, después de que este sábado La Sexta ya ofreciera un especial de 'La Sexta Noticias' entre las 11:00 y las 14:00 horas con Fran López Galán al frente, que anotó un 6,3% y 215.000 espectadores durante la mañana en relevo de las reposiciones de 'Equipo de investigación'; este domingo la cadena ha dado un paso más allá.

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Y es que Antonio García Ferreras ha optado por interrumpir sus vacaciones para ponerse al frente de un especial de 'Al rojo vivo' para analizar y ofrecer la cobertura en directo de la última hora de todos los incendios que están destrozando miles de hectáreas y que han llevado al desalojo de más de 100.000 personas por toda nuestra geografía.

Eran las 11:30 horas cuando el presentador saludaba a la audiencia. "Buenos días. Situación de emergencia nacional con mando único en Madrid, en Castilla y León y Castilla La Mancha. Atención porque el fuego sigue sin estar controlado, está contenido en algunas zonas muy peligrosas, pero sigue sin estar controlado. En Madrid y en Ávila contenido pero activo y también una enorme preocupación en Toledo, muy preocupante la situación de la zona del Vall De Uxó en Castellón", empezaba diciendo el presentador.

"Ahora mismo en España tenemos más de 120.000 evacuados y desplazados, poblaciones enteras desalojadas, evacuadas o confinadas. Y decenas y decenas de miles de hectáreas absolutamente calcinadas. Aquí comienza esta programación especial de La Sexta muy pendientes de estos incendios que tienen absolutamente en jaque a todos los servicios de extinción, se están volcando. El trabajo es absolutamente brutal y van a conocer ahora mismo cuál es la situación exacta", añadía Ferreras.

🔴 Así ha arrancado nuestro Especial ARV para seguir la última hora de los incendios en España pic.twitter.com/NjswgtpeR2 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) July 26, 2026

Durante este especial de 'Al rojo vivo', Antonio García Ferreras ha estado acompañado de Fran López Galán, presentador de 'La Sexta Noticias' para ofrecer el minuto a minuto de cada incendio así como de Conchi Gil desde la redacción. Y para conocer la previsión meteorológica contaba también con Álvaro Navarro, uno de los meteorólogos de La Sexta. También ha contado con la colaboración de Mario Viciosa, periodista experto en ciencia de Newtral así con el experto forestal, Paco Cañizares.

Asimismo, Antonio García Ferreras ha podido entrevistar en directo tanto a la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, como al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y a diferentes afectados por los incendios a través de sus reporteros.