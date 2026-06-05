Ferreras y el alto mando de 'La Sexta Noticias' lanzan este órdago por su giro editorial, con indirecta a TVE: "Decencia antes que audiencia"

La Sexta sigue con su campaña de defensa de su cobertura de los casos de corrupción que afectan al PSOE después de las críticas que está recibiendo por muchos sectores. Pero lejos de quedarse en una mera justificación, rostros como Antonio García Ferreras o el director de 'La Sexta Noticias' han ido más allá al señalar a la competencia de forma indirecta.

Y es que en los últimos tiempos, parece que desde La Sexta se está haciendo una campaña en contra de RTVE y su forma de abordar la actualidad política. Por ejemplo, el fin de semana pasado, Verónica Sanz no dudó en promocionar 'La Sexta Xplica' como "la mesa más plural de la televisión" con dardo velado a 'Malas Lenguas Noche'.

También la cuenta oficial de 'La Sexta Columna' en "X" no paró la semana pasada de contestar a todas las críticas que estaban recibiendo con dardos a otros rivales como Iker Jiménez.

Ahora, después de que Jesús Cintora alzara la voz hace unos días sumándose a Javier Ruiz al destapar el supuesto motivo económico por el que desde las cadenas privadas habría una campaña en contra de RTVE, este viernes Antonio García Ferreras ha vuelto a la carga con indirectas a la competencia y tanto César González Antón, director de 'la Sexta Noticias', como Ana Pastor le han secundado.

Así, Antonio García Ferreras volvía a dirigirse a la audiencia de 'Al rojo vivo' con un claro mensaje. "Ya sé que nos están acusando algunos de ir contra el PSOE, no, no, contra los corruptos del PSOE, que de alguna manera es defender a la izquierda de este país", empezaba señalando el presentador.

"Porque si tienes convicciones de izquierdas lo que no puedes hacer es taparte la nariz, mirar para otro lado, o mentir y manipular porque te amenacen. Eso es defender a la izquierda de este país. ¿Tapar la corrupción, tapar a la cloaca, tapar lo de Koldo, lo de Ábalos, lo de Santos?", sentenciaba el presentador.

Un mensaje que César González Antón, el director de 'La Sexta Noticias' compartía con una frase muy significativa. "Decencia antes que audiencia", recalcaba. Unas palabras que pueden ser una clara indirecta a la subida de TVE en audiencia y a la bajada que ha experimentado La Sexta en mayo, después de verse ampliamente superada por Cuatro en el mes (6,5% contra 5,8%).

Decencia antes que audiencia.



👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/xsROGJKCc3 — César González Antón (@CESAR_G_ANTON) June 5, 2026

Por su parte, Ana Pastor, que no se contiene en salir en defensa de los trabajadores de La Sexta, tampoco se callaba. "En La Sexta. En Al Rojo vivo. Aquí no defendemos lo indefendible. Ni con el PP ni con el PSOE", comparte junto a una captura al programa de su marido en el que se podía leer el siguiente rótulo: "Las mentiras de Mercedes González".