La respuesta de José Miguel Contreras sobre los fichajes de Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz por La Séptima: "Yo espero que sí"

Tras lanzar su primera promo oficial y poner fecha a su llegada a la TDT, La Séptima ha arrancado la cuenta atrás para sus emisiones entre las especulaciones sobre las estrellas que conformarán su parrilla. Y José Miguel Contreras, fundador de La Sexta y gran impulsor de este nuevo proyecto liderado por accionistas de Prisa, se ha pronunciado precisamente sobre algunos de los posibles fichajes para el canal, entre los que figuran grandes nombres de TVE como Silvia Intxaurrondo o Javier Ruiz.

Ante la llegada de esta nueva emisora de la TDT, que coincidirá de lleno con el inicio de la campaña electoral de 2027, los rumores sobre la supuesta mudanza de Ruiz e Inxtaurrondo a La Séptima se han disparado, dejando un futuro incierto para 'Mañaneros 360' y 'La hora de La 1', que actualmente lideran en su franja horaria. "Nosotros no estamos aquí por ideología, sino para montar una industria y un grupo audiovisual potente de cara a los próximos años", ha comentado Contreras en una entrevista para El Independiente sincerándose sobre la naturaleza del proyecto.

El impulsor de La Séptima adelanta todos los detalles del nuevo canal de TDT: "Mucha gente nos ha colocado en un lugar ya de antemano"

"Evidentemente tendrá un posicionamiento en el espectro de medios, y el más evidente y más fácil ahora mismo de cubrir tiene que ver con gente que tenga ideas progresistas, de modernidad y de innovación. Vincularte ideológicamente a posiciones partidistas es malo para una televisión, pues necesitas muchísima gente", ha aclarado sobre lo que aportará La Séptima con su llegada al mapa de medios el próximo mes de noviembre. "Es fundamental tener una identidad; mucha gente nos ha colocado en un lugar ya de antemano", advierte además en la citada entrevista.

A su vez, ha asegurado que para aspirar a un 4% o 5% de audiencia "hay que tener cuidado" con no limitarse. "Ahora mismo, Cuatro y laSexta tienen unos referentes políticos más o menos evidentes, pero a la vez también abren muchos contenidos para llegar a todo el mundo", ha explicado José Miguel Contreras sobre la "pluralidad" necesaria para llegar a todos los públicos. Así, no ha dudado en pronunciarse sobre los 8 o 10 rostros principales que encabezarán la programación de la cadena.

Al ser preguntado por Àngels Barceló, Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz, el asesor de La Séptima ha sido claro. "De estos tres; hay uno que no va a estar seguro, hay otro que es posible y otro que yo espero que sí", se ha limitado a adelantar Contreras, dejando entrever que dos de esos nombres pueden formar parte del proyecto con seguridad. Unos fichajes que supondrían el salto de la antigua presentadora de 'Hoy por Hoy' a la televisión tras finalizar su vínculo con Cadena SER o la pérdida de un importante rostro de TVE.

"No va a haber informativos. Eso pertenece al pasado. Hoy en día, entre las redes sociales y las formas que tiene la gente de acceder a la información, no tiene sentido esperar a las 15.00 o a las 20.00 a escuchar un informativo. Nosotros, al estar permanentemente abiertos y en directo, no necesitaremos citas informativas fijas", ha adelantado el asesor del nuevo canal de TDT sobre las revolucionarias fórmulas que usarán para diferenciarse de la oferta tradicional.

Sobre si la cadena se reducirá a info-entretenimiento o no, José Miguel Contreras también ha querido ser claro. "Van a ser claramente programas conversacionales. Vamos a hacer una concepción de la actualidad mucho más explicativa, mucho más de contexto. No va a ser una televisión fulgurante de información, conexiones, idas y venidas, y dedicar poco tiempo a los temas. Vamos a intentar explicar la realidad; no centrarnos tanto en la discusión de posturas enfrentadas y confrontadas, que es la base del info-entretenimiento", ha explicado, distanciándose de las tertulias/debates en plató que predominan en la oferta televisiva actual.