'Sueños de Libertad', avance del capítulo 603 del martes 14 de julio: La inesperada propuesta a Fina y el embarazo de Marisol peligra

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y precisamente ahora las tramas atraviesan momentos clave con el embarazo de Marisol y el futuro de la fábrica tras la decisión de Hugo Brossard de mantener la producción en Toledo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Mabel habla con Nieves para tranquilizarla sobre su relación con Salva y le avanza que no van a dar ningún paso hasta que se casen. Asimismo, la joven confiesa a Salva que quiere hacer un curso de decoración de interiores.

Begoña no consigue darle el pecho a Juan después de la maléfica estrategia de Beatriz al darle leche de fórmula al pequeño para que el niño rechace la leche de su madre y no duda en llevar al bebé a Miguel para saber si le ocurre algo a su hijo. Después, Gabriel le asegura a Beatriz que va a borrar la huella que dejó Damián en la empresa.

Marta y Tasio siguen a la gresca por la llegada de Paula a la tienda y Damián también se enfrenta con su hijo por recurrir a Gabriel y deberle ahora un favor. Paralelamente, Tasio escribe una nueva carta para Carmen y conseguir que le perdone por su infidelidad con Paula.

Eduardo le confiesa a Manuela el contenido de la carta de su hermano pidiéndole que no le revele a Roque que él es su verdadero padre. Precisamente, Roque se pone en contacto con Damián y accede a visitarle en su casa para hablar de los negocios que tenía con su padre. Por su parte, Cloe hace una inesperada propuesta a Fina tras ver las fotografías que hizo de la fiesta y le anuncia que Hugo Brossard quiere que trabaje para ellos.

Tras encontrarse con Damián y Digna por Toledo y empezar a encontrarse mal, Marisol le pide ayuda a Nieves porque sus padres le han repudiado por quedarse embarazada. Finalmente, Gabriel quiere cobrarse el favor que le debe Tasio y le propone recortar los gastos para sacar adelante los perfumes más antiguos que crearon los Merino.

Digna, Damián y Marisol en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián insistía en no acudir a la fiesta de los trabajadores en la cantina para evitar problemas con Gabriel. Mientras, Marta y Tasio se enfrentaban después de que ella le reprochara a su hermano que se haya saltado la decisión de Claudia y haya trasladado a Paula a la tienda, después de que Miguel asegurara que no podía seguir en saponificación por sus problemas de alergia. Además, no dudaba en advertirle de que no va a acabar bien con tanto error cometido.

Precisamente, Paula no era bien recibida en la tienda pues ni Claudia ni Valentina están de acuerdo con la decisión. Asimismo, Claudia dejaba claro que Tasio es un sinvergüenza y la joven les avisaba de que ella no quería trabajar en la tienda, pero necesita el trabajo. Por su parte, Miguel decidía sincerarse con Claudia sobre sus sentimientos y cómo necesita tiempo para avanzar en su relación, y le reconocía que nunca ha besado a una chica.

Los trabajadores disfrutaban en la cantina de la fiesta, mientras Digna felicitaba tanto a Salva como a Mabel por haber hecho todo perfecto. En ella, Valentina y Andrés se reencontraban y ella volvía a rechazarle. Pero alguien inesperado irrumpía en la verbena y acapara todo el protagonismo. Y es que Damián accedía finalmente a ir después de los ruegos de su mujer y los consejos de Julia.

Fina aceptaba finalmente hacer de fotógrafa en la fiesta para hacer un reportaje. Por otro lado, Marisol le daba un ultimátum a Pablo, después de que él insistiera en que va a seguir con su familia y con su mujer y de que le pidiera que se marche de Toledo. Ella le dejaba claro que se irá de España y jamás volverá a saber nada ni de ella ni de su hijo.