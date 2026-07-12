Los 38 estrenos que ver esta semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Apple TV, Filmin o HBO Max del 13 al 19 de julio

Sin comerlo ni beberlo nos hemos metido de lleno en la segunda quincena del mes de julio. No vamos a repetir lo de las olas de calor porque ya lo hemos dicho muchas veces, y esperamos que nos hayáis hecho caso y estéis bien fresquitos en casa, o en una piscina cercana. Y, aprovechando que en estas fechas ya trabajamos bastante menos, tenemos Netflix, Movistar Plus, AppleTV o Prime Video para disfrutar de estrenos y títulos muy interesantes. Por ejemplo, a Netflix nos llega la nueva comedia gamberra de Will Ferrell, metiéndose de lleno en el mundo del golf con 'El Halcón'. Pero ni siquiera ese es el estreno más grande de la semana en Netflix, porque llega la despedida de 'Heartstopper' con una película que cierra el arco de Nick y Charlie. O la esperada adaptación del bestseller 'El mapa de los anhelos' de Alice Kellen.

En Prime Video podemos ver la serie 'Cómplices hasta el final', con Hannah Waddingham y Octavia Spencer formando un dúo bastante caótico e improbable, o el thriller 'The Surfer' con Nicolas Cage. También tenemos a Anya Taylor-Joy en la serie 'Lucky' en AppleTV, o la crudeza de 'La vida en la sombra' en Movistar Plus.

Estrenos en Netflix

Hot Ones: Superpicantes

Sinopsis: ideada como una ampliación de la serie de YouTube, lleva su inconfundible mezcla de sabor y sustancia a los eventos imprescindibles que ya estarán en boca de todos.

'Hot Ones: Superpicantes' traerá el aclamado formato de entrevista de 'Hot Ones' a Netflix este verano. El presentador Sean Evans y sus alitas dejarán el estudio de Youtube y se dirigirá a escenarios inspirados en momentos importantes en Netflix, ya sean eventos deportivos en vivo o un estreno, en una serie de especiales de 30 minutos. "Como estudiante del late night, estoy obsesionado con el arte de la entrevista, y creo que estas conversaciones garantizan un nivel de escala y espectáculo que a veces no puede ser contenido por un estudio", explicó Evans en el evento de TUDUM, donde se desvelan las grandes novedades de Netflix. 'Hot Ones' se lanzó en 2015, y ha producido alrededor de 400 episodios con famosos, desde Matt Damon y Jennifer Lawrence, hasta Kristen Bell o Kevin Hart, respondiendo a 10 rondas de las preguntas de Evans. Incluso BTS estuvo en uno de sus programas. Y, de paso, Sean y sus invitados participan en secciones exclusivas hechas a medida según el destino, con apariciones sorpresa que lo harán todo aún más picante.

Fecha de estreno: 13 de julio

El Halcón

Sinopsis: Lonnie Hawkins, el golfista número uno de 2004, lucha en los últimos nueve hoyos de su carrera por recuperar su magia. Su cuerpo le dice que se retire, pero su corazón le dice que aún no ha terminado. Su ex mujer y su hijo Lance, el nuevo chico de oro del golf, saben que está acabado. Pero con un Major más que ganar para completar el Grand Slam del golf, Lonnie se niega a creer que está a algo más que a un golpe del mayor regreso de la historia del golf.

Will Ferrell es uno de los comediantes más reconocidos de Hollywood de las últimas dos décadas. Llevábamos tiempo queriéndole ver como protagonista de su propia serie, y Netflix ha obrado el milagro, con una historia que gira en torno a un golfista que busca volver a la élite del deporte, en su última oportunidad para conseguirlo. Molly Shannon y Luke Wilson completan el reparto de una comedia que busca hacernos reír con ese humor tan característico de Ferrell, quizá a veces demasiado estadounidense. De hecho, el actor hace poco dio una entrevista en uno de los medios más famosos de golf de Estados Unidos para promocionar la serie. Pero lo curioso es que lo hizo totalmente metido en personaje. Y, lo curioso, es que es la segunda comedia centrada en el mundo del golf que nos da Netflix en dos años, ya que el año pasado estrenó 'Happy Gilmore 2', esa vez con Adam Sandler.

Fecha de estreno: 16 de julio

Abuela tremenda

Sinopsis: Toñi no es una abuela cualquiera. Es un torbellino, un alma libre que se mete siempre en líos. A su hija Daniela la trae un poco de cabeza, pero su nieta Alexia la adora. Por eso, cuando Daniela se lleva a Alexia a un retiro rural de su empresa, Toñi no duda en presentarse allí con su caravana para pasar tiempo con su nieta y animar el cotarro a toda costa. Toñi pondrá patas arriba el retiro y el trabajo de Daniela y, sin querer, también pondrá algunas cosas en su sitio.

La ópera prima de Ana Vázquez, con tres generaciones de mujeres como protagonistas, llegó justo a tiempo para los Reyes de este 2026. Protagonizada por Elena Irureta y Toni Acosta, se trata de una comedia familiar con ese humor blanco y fácil para dejarte con una sonrisa al final de la historia. Es verdad que no tiene el guión más sorprendente o los giros más inesperados, pero el carisma de Irureta funciona por sí solo. "Es una historia llena de luz, diversión y amor que me interesó desde el primer momento en que me ofrecieron el guion porque me daba la oportunidad de unir a tres generaciones de mujeres, abuela, hija y nieta que normalmente estamos separadas por ideas distintas de la vida", comentó su directora en la presentación de la cinta, producida por Atresmedia.

Fecha de estreno: 16 de julio

El mapa de los anhelos

Sinopsis: Narra la historia de Greta (Alicia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre. Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial. Antes de partir, Lucy crea "El mapa de los anhelos", un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino. En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?

La miniserie protagonizada por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós se trata de la adaptación de la novela de la escritora española Alice Kellen, una de las superventas del mundo literario nacional. Ya iba siendo hora de que pudiéramos ver una de sus historias adaptadas en formato serie, al igual que ha ocurrido con el fenómeno 'Valeria', escrito por Elísabet Benavent. Y esta historia promete ser un soplo de aire fresco a las historias juveniles que no dejamos de ver en plataformas, siempre con toques más tóxicos, como podría ser la saga 'Culpables' de Mercedes Ron en Prime Video. "Empecé muy joven, con 20 o 21 años y ahora tengo 37 años. Evidentemente, ahora estás en otro momento vital, te interpelan temas distintos o incluso los mismos, pero desde perspectivas diferentes", comentó la autora en una entrevista para ElPlural.

Fecha de estreno: 17 de julio

Heartstopper: Para siempre

Sinopsis: Nick y Charlie están enamorados, pero se enfrentan a nuevos desafíos: Nick se prepara para irse a la universidad y Charlie asume nuevas responsabilidades en la escuela.

En esta entrega final, Nick y Charlie son inseparables, pero cuando Nick se prepara para ir a la universidad y Charlie empieza a ganar independencia en el instituto, el peso de una relación a distancia se hace evidente. Las dudas se instalan entre ellos y su historia afronta la mayor prueba hasta la fecha. Al mismo tiempo, sus amigos atraviesan los altibajos del amor y la amistad y se enfrentan a los agridulces retos de crecer y seguir adelante. ¿Puede el primer amor durar para siempre? Así lo define Netflix en su nota de prensa, una película que llega para cerrar la historia de las tres temporadas de la serie, basada en los populares cómics creados por Alice Oseman. Kit Connor y Joe Locke regresan una vez más como sus ya icónicos personajes y sí, vamos a llorar.

"Nuestra historia no se basa tanto en el sexo, porque nuestros personajes cumplen 15 y 16 años en la serie, por lo que se trata más de relaciones y amor. Es una pieza más optimista. Muestra las cosas realmente buenas de ser queer. Creo que muchas personas queer crecen sintiendo que no merecen amor, porque no tienen acceso al mismo grupo de citas o apoyo que las personas heterosexuales", comentó Locke en una entrevista para The Independent.

"Sentí que podíamos mantener un enfoque coral, donde todos tendrían una historia más corta, o hacer una película centrada en Nick y Charlie. Pensé que eso daría como resultado una mejor película porque nos permitiría acompañarlos realmente en ese viaje sin sentir que nos dejamos demasiadas cosas fuera", comentó Alice Oseman para Teen Vogue.

Fecha de estreno: 17 de julio

Estrenos en Prime Video

Cómplices hasta el final

Sinopsis: Las mejores amigas Debbie Claybourne y Judith Burton pensaban que se conocían bien... hasta que la primera descubre que Judith es una asesina internacional. Cuando aparece una misteriosa figura de su pasado y un golpe va realmente mal, sus mundos se desmoronan y están obligadas a huir en una carrera a contrarreloj a lo largo de Europa, mientras son perseguidas por las fuerzas de la ley, asesinos entrenados y criminales muy entrenados.

Hannah Waddingham, a la que hemos visto en series como 'Ted Lasso' o 'Juego de tronos', une fuerzas con la ganadora del Oscar Octavia Spencer en esta buddy movie con tintes de humor y comedia de acción frenética. La premisa la hemos visto muchas veces, pero nunca con ese toque de amistad. Siempre es un padre o madre de familia el que se descubre como asesino a sueldo o espía internacional. En este caso, eso ocurre en el seno de dos amigas de toda la vida. La vis cómica de ambas es ampliamente conocida, y funcionan como un dúo maravilloso. Creada por Tessa Coates, que también es productora ejecutiva junto al showrunner Matt Miller y el director Peyton Reed, 'Cómplices hasta el final' es una serie que nos va a hacer reír este verano.

"Fue un pitch absolutamente increíble. A lo largo de mi carrera he escuchado cientos de pitches, y ninguno se parecía a ese. Te mantenía completamente cautivado, al borde del asiento. Me encantó que la historia girara en torno a dos mujeres: dos mujeres de cierta edad, brillantes y extraordinariamente competentes, haciendo acción y comedia. Y, además, la serie tenía muchísimo corazón", confesó Octavia Spencer en una entrevista exclusiva para PEOPLE.

Fecha de estreno: 15 de julio

The Surfer

Sinopsis: Un hombre regresa a su ciudad natal junto a la playa en Australia muchos años después de haber construido una vida en Estados Unidos y es humillado frente a su hijo adolescente por una pandilla local de surfistas que reclama la propiedad exclusiva de la playa apartada de su infancia. Herido, decide quedarse en la playa y declararle la guerra a aquellos que controlan la bahía. Pero a medida que el conflicto se intensifica, las apuestas se descontrolan y le llevan al borde de la locura.

Lorcan Finnegan, que ya sorprendió con la disparatada 'Vivarium', vuelve a traernos un thriller diferente, en este caso con Nicolas Cage como protagonista en una de esas historias que van de menos a más, y que no queda otra que esperar a un desenlace apoteósico. Ves venir que todo va a acabar muy mal, pero no puedes dejar de mirar. Y Cage es experto en este tipo de historias. Presentada en el Festival de Cannes de 2024 en la sección Midnight Screenings, el actor se ha especializado en personajes al borde de la locura. Una pequeña chispa puede desatar una auténtica locura. "Teníamos cosas como las condiciones meteorológicas y, lo creas o no, informes sobre tiburones y cosas así", comentó el actor para Entertainment Weekly. "Hice surf en Sunset Beach. Cuando intentaba aprender, mi profe me dio una tabla corta. Le dije: 'Mira, quiero una tabla larga' [...]. Las olas me golpearon y me quedé literalmente atrapado en la marea, y me dijeron que habían visto mi tabla, que la llamaban 'lápida', como ese triángulo superior. Me subo al amarre mientras doy volteretas, y podría haber muerto".

Fecha de estreno: 17 de julio

Estrenos en Movistar Plus

La vida en la sombra

Sinopsis: Dan nunca ha pisado una cárcel. A diferencia de su padre, su tío o su hermano, él eligió otro camino: enseñar filosofía. Pero cuando decide impartir clases en prisión, lo que empieza como un experimento intelectual se convierte en un viaje profundamente personal. Cada semana, frente a un grupo de hombres marcados por sus delitos, Dan plantea preguntas sobre la libertad, el destino o la culpa. Sin embargo, cuanto más profundiza en sus alumnos, más se enfrenta a sí mismo: a su infancia, a la sombra de su padre y a un miedo creciente de estar destinado a repetir su historia. A medida que su equilibrio mental se resquebraja, la línea entre profesor y prisionero se difumina. Y lo que está en juego deja de ser solo el futuro de sus alumnos… para convertirse en su propia posibilidad de redención.

Drama carcelario contemporáneo con alma filosófica que explora la masculinidad, la identidad y la posibilidad de cambio a través de la relación entre un profesor y un grupo de reclusos. Creada por Dennis Kelly ('Utopía', 'El tercer día'), está inspirada en las memorias de Andy West ('The Life Inside'). Uno de esos proyectos densos e intensos que se lleva premios a finales de año, y no es para menos, porque tiene muy buena pinta, y la crítica ya la ha puesto por las nubes. Protagonizada por Josh Finan ('The Responder'), junto a Gerard Kearns ('Chacal'), Samantha Spiro ('Sex Education'), Stephen Wight ('Podría destruirte'), Josef Altin ('Sin oxígeno') y Phil Daniels ('La casa del dragón'), tiene varios de los momentos más inspirados de este año en el terreno televisivo. Y por supuesto llega con el sello de la BBC, con toques de humor negro.

Fecha de estreno: 16 de julio

Anaconda

Sinopsis: Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el «clásico cinematográfico» Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría ser la que les mate?

'Anaconda' es una de esas películas de culto de los 90 que luego tenían una segunda vida en los videoclubs. En este caso, protagonizada por Jennifer Lopez en uno de sus primeros papeles, junto a Owen Wilson, Jon Voigt y Ice Cube. Ahora, casi treinta años después, llega una especie de remake parodia, en la que Jack Black y Paul Rudd son dos obsesionados con la película original y que buscan ir al Amazonas a rodar su propia visión de la película. Humor absurdo, un CGI cuestionable, pero entretenida a más no poder. "Lo que hacíamos cuando éramos niños era hacer películas. Teníamos una videocámara y solíamos hacer pequeñas cosas graciosas. Eso es algo que llevo muy cerca del corazón", comentó Paul Rudd para People. "Me encantan las películas de terror y me encantan las comedias. Encontrar una forma de entrar en ambos géneros en una mezcla buena y perfecta… como mantequilla de maní y mermelada, esos dos sabores que combinan bien, eso es algo especial. Me entusiasmó poder hacer algo así de original", añadió Jack Black.

Fecha de estreno: 17 de julio

Estrenos en AppleTV

Lucky

Sinopsis: Lucky es una joven que dejó atrás la vida criminal en la que se crió. Ahora debe abrazar su lado más oscuro por última vez en un intento desesperado por escapar de su pasado.

Creada por Jonathan Tropper, la nueva serie de AppleTV adapta la novela de Marissa Stapley. Y lo hace con Anya-Taylor Joy dándolo todo como su protagonista. La joven actriz lleva sorprendiéndonos desde hace años con sus papeles arriesgados en series como 'Gambito de dama' o sagas como 'Dune' o 'Mad Max'. Una de esas intérpretes de la nueva generación que solo con su presencia aumenta el interés de cada producción en la que participe. En este caso, un thriller con atracos de por medio co-protagonizado por Drew Starkey. Además, esta nueva serie está producida por Reese Witherspoon, que confirmó a The Hollywood Reporter que siempre tuvieron en mente a la propia Anya-Taylor Joy. "Ella fue la primera y única actriz con la que compartimos el libro".

"Creo que lo que me atrajo de 'Lucky' fue que me encantan las películas de estafadores. Siempre eran muy elegantes, muy sexys, con George Clooney luciendo increíble. Me fascinaban. Pero lo que me pareció interesante de 'Lucky ' fue que ofrecía una visión muy distinta de lo que significa ser alguien incapaz de quedarse quieto, que necesita seguir moviéndose constantemente para poder sobrevivir, pero que, al mismo tiempo, inevitablemente vive a costa de los demás", explicó Joy a Esquire India. "Ese era un aspecto de las estafas que nunca había visto antes, y fue lo que más ilusión me hizo llevar a la pantalla".

Fecha de estreno: 15 de julio

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