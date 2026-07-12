El Presidente de RTVE, obligado a emitir este alto comunicado ante la polémica de Jesús Cintora con Marta Gómez Montero

El presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López, se ha pronunciado públicamente ante el inmenso revuelo que ha originado la espantada de la periodista Marta Gómez Montero de 'Malas Lenguas Noche', cuyo plató abandonó este sábado abruptamente y rota en llanto tras haberse sentido "absolutamente humillada" por Jesús Cintora.
La tertuliana, asidua de los programas de actualidad de TVE, denunció que se le había ninguneado en su participación al considerar que no había un equilibrio en los turnos de palabra con respecto a sus compañeros. "No me vas a volver a humillar (...) He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más", clamó Montero en pleno directo, evidenciando que su malestar viene de lejos.
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Acto seguido, tras hacer una metáfora del libro 'El coronel no tiene quien le escriba' de García Márquez, Marta Gómez Montero sentenció que, antes de continuar soportando "humillaciones", prefería irse del programa de La 2 y "comer mierda". Y dicho y hecho: la colaboradora se levantó de su silla y se marchó del estudio sin mediar más palabra y ante el desconcierto de Jesús Cintora y del resto de participantes de la mesa, como Javier Aroca o Esther Palomera.
Que cojones ha pasado??? @rtve 😬 #malaslenguasN pic.twitter.com/Knyg5YLDeg— Calisto📺 (@Calisto01) July 11, 2026
José Pablo López: "Quiero ponerme a tu entera disposición para lo que necesites"
Un episodio que ha causado una colosal controversia. Por eso, hasta el propio Presidente del ente público se ha visto forzado a emitir un comunicado en su redes a fin de frenar el escándalo. "Querida @martagmontero, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites", comienza el texto de José Pablo López, desvelando así que ha habido una interlocución anterior en la intimidad.
"Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados", ha añadido el alto cargo, citando la publicación que previamente ha lanzado Jesús Cintora, en la que ha expuesto lo siguiente: "Quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas".
Con este movimiento en X, tanto López como Cintora reconocen que no se ha obrado adecuadamente con Marta López Montero y buscan contener una polémica que se ha desbordado en las últimas horas.
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