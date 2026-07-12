Comunicado urgente de Jesús Cintora tras la acusación y espantada de Marta Gómez Montero en 'Malas Lenguas': "Quiero trasladar mis disculpas"

Después de la gran polémica que se vivió este sábado en 'Malas Lenguas Noche' con Marta Gómez Montero abandonando el plató entre lágrimas tras denunciar haberse sentido humillada por Jesús Cintora, el presentador ha querido utilizar su cuenta de "X" para hacer frente a lo sucedido y dejar claro a la colaboradora que tiene las puertas abiertas para volver al programa de TVE.

Todo se produjo cuando Jesús Cintora le dio la palabra a la colaboradora para que opinara sobre la polémica de la semana con Alberto Núñez Feijóo tachando de "cáncer" al absentismo laboral. Fue ahí cuando Marta Gómez Montero se plantó ante el presentador y terminó abandonando el programa.

"No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más", soltaba la periodista de primeras antes de romper a llorar. "Hay un libro magnífico que se llama 'El coronel no tiene quien le escriba', en el que la mujer le pregunta al protagonista que qué van a comer, y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda", exclamaba.

Tras ello, Jesús Cintora se quedó sin saber cómo reaccionar: "Ha decidido irse Marta Gómez Montero. Ella sabrá, ella sabrá". "Yo simplemente diré que aquí no se humilla a nadie", defendió el comunicador de TVE de primeras antes de dejar claro que su compañera estaba invitadísima a volver al programa cuando quisiera.

Horas después, Jesús Cintora ha roto su silencio con un breve comunicado en "X" dejando claro que él y Marta Gómez Montero son amigos desde hace años y que sigue con las puertas abiertas para volver cuando lo desee. "En Malas Lenguas hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones. Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa", empieza recalcando.

"Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas", añade Jesús Cintora.