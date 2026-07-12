Marta Gómez Montero denuncia una humillación de Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' y abandona rota en llanto: "Prefiero comer mierda"

'Malas Lenguas Noche' ha vivido este sábado un momento de mucha tensión en La 2 de RTVE que ha dejado a todos "con mal cuerpo", como así ha manifestado Esther Palomera tras presenciar el desencuentro que se ha producido entre Jesús Cintora y la periodista Marta Gómez Montero en pleno directo y ante el shock de los espectadores.

El presentador ha dado paso a la tertuliana para que interviniera en el debate sobre la polémica de la semana que ha generado el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, al tildar el absentismo laboral de "cáncer". En ese momento, Gómez Montero se ha plantado, ha recogido sus cosas y se ha marchado del plató sin retorno.

Marta Gómez Montero se planta ante Cintora: "No me vas a volver a humillar"

"No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada", ha denunciado la colaboradora al sentir que se le había ninguneado en los turnos de palabra y que no existía equilibrio con respecto a sus compañeros. "He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más", ha proseguido rota en llanto.

"Hay un libro magnífico que se llama 'El coronel no tiene quien le escriba', en el que la mujer le pregunta al protagonista que qué van a comer, y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda", ha exclamado Marta Gómez Montero casi sin poder articular las frases por su gran sofocón.

"¿Qué pasa Marta?", ha acertado a reaccionar Jesús Cintora, visiblemente descolocado. Mientras, ella, sin mediar más palabra, ha recogido sus efectos de la mesa de 'Malas Lenguas Noche', se ha quitado el micrófono y ha abandonado apresuradamente el estudio ante un silencio atronador del resto de participantes.

Marta Alberca abandona #MalasLenguas Noche de La 2 tras comentarle a Cintora que prefiere comer mierda antes que estar en su programa pic.twitter.com/YoVt0O3mjL — M 📺 (@casasola_89) July 11, 2026

"Ha decidido irse Marta Gómez Montero. Ella sabrá, ella sabrá", ha verbalizado Cintora, prácticamente mudo frente a una situación que ha considerado desmedida. "Yo simplemente diré que aquí no se humilla a nadie", se ha defendido el comunicador de RTVE. "No es plato de gusto para ninguno de los que estamos aquí. Nos ha dejado a todos con muy mal cuerpo", ha señalado Esther Palomera.

Jesús Cintora pide "las disculpas pertinentes" y da explicaciones

Más tarde, Jesús Cintora, consciente del revuelo que se ha montado en redes, ha hecho un alto en el programa para tender la mano a la periodista y arrojar luz a lo sucedido: "Está por supuesto invitadísima a volver a este programa cuando quiera. A Marta Gómez Montero, como a otros compañeros, a veces se le pide con un gesto que no corte a los demás, que no hable por lo bajo y que respete su turno. Únicamente un gesto para que espere a su turno. Nada más. A partir de ahí, ella ha decidido irse, pero está invitadísima a estar con nosotros, esa es la realidad. Ella, si quiere, puede seguir. Es una compañera más y yo, con todo el cariño, se lo digo".

"No entiendo lo que ha ocurrido, sinceramente lo digo. Si fuera otra cosa, diría lo contrario. Con todo el cariño y con las disculpas que sean pertinentes si se ha sentido mal… Pero ha sido un gesto así para que esperara a su turno y ya está. Es lo que hay. Ocurren estas cosas en el directo y nosotros os las contamos porque no hay nada que ocultar", ha rematado Jesús Cintora en su descargo, justificando así sus acciones sobre Gómez Montero.