'La Promesa', avance del capítulo del lunes 31 de agosto: la verdad de Máximo y el giro de Petra en RTVE

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 emitirá el próximo lunes 31 de agosto, Samuel asegura a María Fernández que ni le pasa nada con ella ni la está evitando y le deja claro que los sentimientos que tiene hacia ella siguen siendo exactamente los mismos.

Ricardo Pellicer le pide a Julio que como responsable de las cocinas junto a Teresa, él y Tomasa renuncien a sus privilegios y coman lo mismo que el servicio ante las nuevas circunstancias después de que él haya provocado la marcha de Simona y Candela, que siguen sin dar señales de vida.

Tras reconocer a Leocadia que fue él quién reveló a la prensa que era el padre de Ángela, Máximo le deja claro a su hija que el principal perjudicado de toda esta historia es él y cuando ella le pide que se aleje porque le están dando ganas de darle una bofetada y muestra su desaire hacia él, el hombre le canta las cuarenta asegurando que no es modo de tratar a su padre. Y Leocadia no duda en decirle a Máximo que en lugar de acercarse esto le aleja todavía más de su hija.

Ciro le recuerda a Lorenzo que el propietario de la empresa es Manuel y por tanto quién decide las cosas es Manuel pero Lorenzo no duda en hacerle ver que él también posee el 5% de la empresa y tiene que hacerse valer y que se las ingeniará para poder hacer lo que él considere porque es mucho más listo. Tras ello, Ciro le pide a Manuel poder hacer más viajes, lo que el de Luján ve como una oportunidad para pasar más tiempo a solas con Julieta.

Martina le reconoce a Adriano que no pueden seguir huyendo y se muestra muy pesimista sobre su relación. Mientras, Tomasa le reconoce a Petra que va por buen camino para ser el ama de llaves y la mano derecha de Ballesteros pero ella no parece estar convencida con el ascenso. Tomasa está convencida de que pueden aprovecharse de esa nueva posición.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 894 emitido este viernes 28 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Julieta convencía a Manuel de no ceder ante Ciro: será ella quien lidie con su marido. Cristóbal y Teresa no encontraban solución al problema de las cocinas. Leocadia y Lorenzo negaban haber filtrado la noticia de la paternidad de Máximo y Alonso no daba con el culpable. Manuel rechazaba la propuesta de Ciro con firmeza, no va a licenciar su motor a más fabricantes.

Máximo irrumpía en la reunión sobre la boda y Ángela lo echaba sin contemplaciones. Carlo confesaba a Samuel que le pedirá matrimonio a María Fernández. Martina y Adriano, por su parte, concluían que solo queda aceptar el ultimátum de Jacobo y separarse para siempre. Ricardo y Teresa eran relegados a la cocina como solución de emergencia.

Ciro discutía con Julieta delante de Manuel, que se tiene que morder la lengua tal y como prometió a Julieta. A Lorenzo se le ocurría una nueva idea para estafar a Manuel, y era todavía más peligrosa. Máximo revelaba a Leocadia quién filtró la noticia de su paternidad a la prensa.