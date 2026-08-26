'La Promesa', avance del capítulo del jueves 27 de agosto: la prohibición de Julieta a Manuel y la verdad sobre Jana en RTVE

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 emitirá este jueves 27 de agosto, Pía está tentada una vez más de contarle a Curro la verdad sobre la muerte de Jana cuando él le insiste en que sea su madrina. Ricardo y Carlo se enfrentan a Julio por llevar a las cocineras al límite, pero Tomasa corta la discusión. Lorenzo anima a Ciro a presionar a Manuel usando a Julieta. Y el heredero del marquesado confiesa a la joven que le ha dicho a Jana, cuando visitaba su tumba, que está enamorado de ella.

Jacobo vuelve a amenazar a Martina: si habla, dirá que fue ella quien le fue infiel, cargando sobre la muchacha la ruptura. Alonso convence a Leocadia de adelantar la boda y Máximo se ofrece a participar. Martina y Adriano siguen en manos de Jacobo. Si él cuenta la verdad, las consecuencias serán gravísimas.

Leocadia propone a Ángela que dejé participar a Máximo en la boda, pero Ángela lo rechaza. Curro también piensa que sería bueno. Julieta, que ha vuelto a discutir con Ciro, le prohíbe a Manuel que ceda antes las peticiones de su marido. Sabe que él la maltrata para conseguir lo que quiera de Manuel.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 892 emitido este miércoles 26 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Julieta confesaba a Manuel que llora porque su vida no puede ser como los días que han pasado solos. Ciro presionaba al heredero del marquesado para licenciar el motor a más empresas, pero él se negaba.

Tomasa echaba una bronca a Julio por la huida de las cocineras sin que él ceda. Máximo capeaba el temporal con Alonso y Leocadia tras la publicación de la noticia. María Fernández respondía al fin a Carlo: si pudiera elegir, lo habría elegido como padre de Jana.

Curro anunciaba a Ángela que se casarán cuanto antes en contra de la opinión de Leocadia. Alonso, por su parte, pedía a Máximo que llame la atención a Julio a causa del maltrato a las cocineras, y el duque lo hacía con firmeza.

Mientras, Cristóbal y Teresa buscaban cocineras sustitutas sin éxito. María Fernández volvía al trabajo y la complicidad con Carlo le dolía a Samuel. Jacobo reunía a Martina y Adriano y les amenazaba: callará lo que sabe únicamente si ambos se separan para siempre.