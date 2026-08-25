'De lunes a viernes' confirma a esta colaboradora como la primera concursante oficial de 'Supervivientes All Stars' en Telecinco

Este martes, 'De lunes a viernes' ha comenzado emitiendo un cebo en el que se veían diferentes enfrentamientos entre algunos de sus colaboradores como Rosa Benito y Lydia Lozano, Terelu Campos y Ángela Portero así como Antonio Rossi con Beatriz Trapote acompañado de las palabras "broncas" y "estrés". Tras ello, ha vendido que "un colaborador se marcha del programa".

Poco después, Santi Acosta ha anunciado que se trataba de Rosa Benito y que había un coche esperándola. "Te va a llevar a un lugar en el que queremos ver contigo unas imágenes que son importantes para ti. Si quieren saber por qué Rosa se va hoy de De lunes a viernes se lo vamos a contar a la vuelta", ha advertido el presentador.

"Ha llegado su momento", ha asegurado al final del programa Beatriz Archidona parafraseando la frase que la propia Rosa Benito utilizó cuando se convirtió en ganadora de 'Supervivientes 2011' y se enfrentó a su por entonces marido, Amador Mohedano. Tras ello, 'De lunes a viernes' ha conectado con su colaboradora que se encontraba en un cine para conocer el motivo por el que abandona el programa de las tardes de Telecinco.

Rosa Benito, primera concursante oficial de 'Supervivientes All Stars'

Rosa Benito, confirmada para 'Supervivientes All Stars'

Justo entonces, 'De lunes a viernes' ha emitido el anuncio oficial de Rosa Benito como primera concursante oficial de 'Supervivientes All Stars'. "Soy Rosa Benito, ganadora de 'Supervivientes 2011 y este año voy a estar en All Stars", ha aseverado la colaboradora en el vídeo confirmando así su participación en la tercera edición de las 'leyendas' tal y como confirmó El Televisero.

"Rosa te has vuelto loca y vuelves a Honduras, cuéntanos como te sientes", le ha preguntado Santi Acosta. "Tengo que deciros que hasta hoy no he sido consciente de donde voy. Estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo, pero a lo que más miedo tengo es al helicóptero. Voy con muchísimas ganas. Quiero ser voz para mujeres de mi edad y demostrar que podemos y que lo vamos a conseguir", ha recalcado Rosa Benito.