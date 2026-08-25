La ovacionada parodia del nuevo colaborador de 'Mañaneros 360' al "chao pescao" de Ayuso en TVE

Una de las novedades de 'Mañaneros 360' esta temporada además de la incorporación de Jesús Cintora como nuevo presentador y la llegada de otros rostro de 'Malas Lenguas' es el fichaje de Marc Biarnés, cómico e influencer con miles de seguidores en redes sociales. Con él, el programa de TVE busca dar la oportunidad a nuevas voces y conquistar al público más joven.
En su primer día, Marc Biarnés, conocido en redes como 'Nosoloviernes' ya hizo una parodia de Isabel Díaz Ayuso, epro este martes ha protagonizado un nuevo vídeo ironizando sobre el "chao pescao" con el que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiso zanjar este lunes la polémica en torno al ático y que está dando mucho que hablar.
"Fichaje de esta temporada en Mañaneros 360, Marc Biarnés, el pescao, chao pescao. Alguien tiene que solidarizarse con el pescao, el pescao al que se le despide", ha comentado Jesús Cintora antes de dar paso a la parodia de su nuevo compañero de programa.
La parodia viral de Marc Biarnés en 'Mañaneros 360'
Justo después, 'Mañaneros 360' ha ofrecido el segundo vídeo del humorista, que ataviado como si fuera un pez, se ha pronunciado sobre el dicho que utilizó Ayuso para poner fin a su polémica. "Soy el pescao al que ha despedido Isabel Díaz Ayuso y quiero decir, que no me voy", ha asegurado parafraseando lo que dijo Cristina Cifuentes cuando la polémica del Master. "No me voy lo primero de todo porque soy un pescao del Pantano de San Juan, irse del Pantano de San Juan es difícil. Y segundo no me voy porque no me da la gana, para chuleta chuleta mi aleta", ha añadido el humorista.
"Además soy el portavoz de la Asociación Stop Morena, Free Pantano de San Juan. Es un bicho muy malo la morena. Existir ya de por sí en el Pantano de San Juan es muy difícil porque en el Pantano de San Juan hay muchos pescaos del PP y a mí me tienen manía porque tengo una aleta roja. Soy el más rápido del pantano", ha defendido Biarnés.
"Estamos hartos ya de salir siempre damnificados. Es que si la chica se ha comprado un ático de 6,3 millones en el medio terrestre, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros ya vimos como se llevaron al pescao de Pablo Casado. No me voy, me quedo, tengo miedo. Mi sueño es ser un pescao de piscifactoría", ha concluido el nuevo colaborador de 'Mañaneros 360' en su parodia.
Un sketch que se está viralizando en redes sociales y que está siendo muy aplaudido por los espectadores. "Me muero de amor. Deseando ya verlo en Mañaneros. Adoro a este hombre, lo adoro, lo adoooooroooooo. Te quieroooooo, Marc!", ha confesado una espectadora. "Ay por favor ....necesitamos más @Nosoloxviernes eres un puto genio", ha añadido otro.
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