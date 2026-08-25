Cambio de programación en RTVE: prescinde hoy de la emisión de 'Directo al grano' y cede su franja a La Vuelta a España

Este martes, La 1 altera su programación de sobremesa por culpa de La Vuelta. Después de que este lunes se cancelara la tercera etapa por una fuerte tormenta y de que la señal de La 2 se fuera a negro, hoy la carrera se traslada a La 1 con la llegada de los ciclistas a los puertos de montaña en Andorra La Vella. Y el principal afectado será 'Directo al grano'.

Así, tras ofrecer el final de las tras primeras etapas en La 2, este martes será La 1 quién ofrezca el final de la cuarta etapa en Andorra La Vella a partir de las 15:50 horas mientras que Teledeporte empezará a emitir la carrera a partir de las 14:25 horas como es habitual.

Con la retransmisión liderada por Carlos de Andrés y Pedro Delgado a partir de las 15:50 horas, La 1 ha optado esta vez por cancelar la emisión de 'Directo al grano' mientras que 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' seguirán ofreciendo nuevos episodios en su horario habitual justo después de la vuelta ciclista.

De esta manera, el programa presentado por Marta Flich y Martín Barreiro se toma un breve parón esta semana después de que el lunes anotara un 11% y 923.000 espectadores. No obstante, el espacio producido por La Osa retomará su emisión el miércoles con total normalidad. Así lo ha confirmado la propia presentadora en su cuenta de "X" tras celebrar el dato del lunes. "GRACIAS!!!! Volvemos miércoles!!!!! Hoy a disfrutar de las bicis", ha escrito.

GRACIAS!!!! 😍Volvemos miércoles!!!!! Hoy a disfrutar de las 🚴🚴‍♂️🚴‍♀️ https://t.co/0ZP33BWsg8 — Marta Flich (@martaflich) August 25, 2026

Como ya avanzó RTVE, el final de cada etapa de La Vuelta se ofrecerá a diario entre La 2 y La 1. Queda por ver si algún otro día de esta semana salta a la cadena principal y si La 1 opta por repetir la estrategia y que sea 'Directo al grano' el que desaparezca mientras sus series diarias continúan en la parrilla o si algún día vuelven a ser las ficciones las damnificadas como ya ocurriera con el Tour.

Así queda la programación de La 1 este martes 25 de agosto: