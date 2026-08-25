Silvia Intxaurrondo da la réplica al "chao, pescao" de Ayuso y pone voz en RTVE a la pregunta que sigue sin responderse sobre el ático

Pese a esquivar la polémica con un "chao pescao", Isabel Díaz Ayuso no puede escapar de ser el tema de actualidad en todas las tertulias, y Silvia Intxaurrondo no ha dudado en comentar este martes su tajante respuesta a los medios. La presentadora de 'La hora de La 1' ha expresado su sorpresa ante la firme negativa de la presidenta madrileña a contestar a las preguntas más básicas sobre la compra del ático de lujo de 6,3 millones que continúa siendo un misterio.

Tras su último portazo a los medios, negándose a alimentar una polémica que "podría llegar a junio" según la popular, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a convertirse en tema de la mañana en el magacín de TVE. "Por ser justos, quien lo alimentó fue su jefe este domingo en una entrevista. Estaba tranquila hasta que Feijóo dijo 'ah pues yo lo sabía desde abril'...", ha comenzado destacando la presentadora.

Silvia Intxaurrondo sobre el desliz de Feijóo con la compra del ático de Ayuso: "Nos dio en dos declaraciones más pistas de las que no podríamos haber ni preguntado"

Ha sido entonces cuando Silvia Intxaurrondo ha señalado como, desde dentro del Partido Popular, están avivando aún más el debate sobre la compra del ático a través de la Comunidad de Madrid. "Ella ha mantenido desde siempre que ella no tenía ni idea, que no sabía de qué era la compra y va Feijóo y dice eso. Es más 'me lo contaron en una reunión en la Puerta del Sol'... ¿Y tiene que dar explicaciones Patrimonio? Que ni siquiera estaba en la ecuación", ha condenado la periodista.

Silvia Intxaurrondo RETRATA la doble vara de medir de la derecha política y mediática con el ático de lujo de Ayuso respecto a los casos de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez #LaHora25A #Mañaneros25A pic.twitter.com/qwjGAcqCgs — Rafael García López (@rafaglaf99) August 25, 2026

"Nos dio en dos declaraciones más pistas de las que no podríamos haber ni preguntado", ha asegurado la conductora de 'La hora de La 1', señalando con sorna como el líder del PP ha sido quien ha tensado aún más las especulaciones sobre los fines para los que se adquirió el ático y cómo se gestó su compra, algo a lo que Ayuso se niega a responder por el momento.

En ese sentido, May Mariño ha señalado la difícil situación que la presidenta madrileña está encarando con este revés. "Ella no consigue por una vez cerrar una crisis pero es que a la vez se la están avivando los suyos propios, veremos también cómo termina esto", ha destacado la periodista antes de que Silvia Intxaurrondo hiciese un poderoso apunte que ha mantenido durante el resto de la tertulia.

"Si pensasen ustedes en todos los casos de corrupción que hemos llegado a analizar, nunca llegarían juntos a los 6,3 millones de euros de este ático", ha subrayado la presentadora. "Y no sabemos todavía por qué se compró... Porque no nos lo han explicado. Entonces, esta es la clave, es que la cifra es mareante", ha insistido la periodista poniendo el foco en la escandalosa cantidad del inmueble ubicado en el madrileño barrio de Chamberí.

Entonces, Isaac Blasco ha apuntado que, a diferencia de otros casos de corrupción a los que la presentadora ha hecho referencia, Ayuso aún no ha sido juzgada ni condenada. "No deberíamos inferir por la presunción de inocencia, pero ya que nos gusta tirar de hilos, sentar expertos judiciales y decir antes de que determine un juez 'este tal', pues bueno, ustedes háganse idea de todo eso", ha señalado entonces Silvia Intxaurrondo.

"Todo el volumen que pueda sumar, ustedes, del dinero que se ha encontrado, del dinero que se busca, del dinero que se sospecha, no llegaría a los 6,3 millones de euros", insistía una vez más la presentadora de TVE. "Esto tiene una solución sencilla, si la presidenta de la Comunidad de Madrid ayer sale a hacer una comparecencia ante los medios y en vez de decir 'chao pescao' responde a cuatro preguntas que son básicas...", señalaba entonces Marta Jaenes. "Yo es que a la pregunta de por qué se compró, que todavía no tengamos respuesta...", ha terminado destacando la presentadora.