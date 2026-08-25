Sebastián Gallego pone en su sitio a Beatriz Trapote y la desmonta sobre su fichaje por 'De lunes a viernes'

Aprovechando el tirón mediático que está teniendo Juls Janeiro a raíz de sus incendiarias declaraciones contra Belén Esteban, 'De lunes a viernes' ha fichado como colaboradora a Beatriz Trapote, tía de la joven. Y, en apenas dos días, ya se ha enzarzado con casi todos sus compañeros de programa. Este lunes lo ha hecho con Sebastián Gallego.

Si el pasado viernes Beatriz Trapote salía en defensa de su sobrina y acusaba a Belén Esteban de haberla vetado en su día de Telecinco, la semana ha arrancado con la mujer de Víctor Janeiro hablando de su verdadera relación con Jesulín y María José Campanario. "Hemos tenido situaciones en las que hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Yo muchas veces he comido con ellos y no he subido nada a redes, porque no tengo que compartirlo todo", ha defendido la nueva colaboradora.

Aunque no ha querido aclarar si sus cuñados apoyan su reaparición televisiva para apoyar a su hija, sí que ha confesado que el hecho de que ella sea periodista ha podido generar, en ocasiones, cierta tensión en la familia. "Hemos tenido nuestras discusiones, pero yo a la familia la respeto. Si hemos tenido algo, yo no he venido a un plató de televisión a contar que me he enfadado", ha dejado claro.

Eso sí, Beatriz Trapote asegura que su decisión de volver a la televisión la ha consensuado con su marido: "Si he venido ahora es porque mi situación es estable. ¿Qué ellos piensan que no debería estar aquí? Pues lo siento, es mi trabajo. Que les gusta, fenomenal; que no les gusta, pues lo siento. Yo no necesito su aprobación. Estoy aquí porque lo he consensuado con mi marido".

El tenso choque entre Beatriz Trapote y Sebastián Gallego

A raíz de esto, se producía un fuerte encontronazo con Sebastián Gallego, quien consideraba que si su compañera estaba sentada como colaboradora en 'De lunes a viernes' era porque ahora mismo su sobrina está de plena actualidad. Algo con lo que ella no estaba de acuerdo, defendiendo su papel en el programa como periodista y no como tía de…

"Tú estás aquí ahora mismo porque eres la tía de Julia Janeiro", le espetaba Sebastián Gallego. En un primer momento, ella se lo tomaba con humor: "Soy una nepo-baby", bromeaba. Sin embargo, la insistencia de su compañero acababa mosqueando a Beatriz Trapote: "Es maravilloso, pero tú no estás aquí por periodista, tú estás en este momento aquí porque eres la tía de Julia Janeiro". "No, me niego a pensar que yo estoy aquí porque soy la tía. Yo he tenido la oportunidad, pero perdona, yo me lo he currado", sentencia la colaboradora.

🔥 Sebas Gallego, directo con Beatriz Trapote: “Tú estás aquí no como periodista, estás por la polémica de tu sobrina, como tía de Juls Janeiro”.



¡Y el debate se enciende! 👀



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Aunque terminaba reconociendo que "yo vengo por unas declaraciones de Julia, que sí que soy compañera, que soy periodista, pero me llamáis evidentemente por esto. Y yo encantada de volver a veros". A la pregunta de cómo se habrán tomado Jesulín y María José que se lucre del tirón mediático de su hija, la colaboradora ha insistido en que "es mi trabajo". "Llevo 20 años en la familia Janeiro y ya he demostrado bastante", deja claro.

Sobre su relación con María José Campanario, Beatriz Trapote ha asegurado que, pese a haber tenido algunos desencuentros, la prioridad de ambas siempre han sido sus hijos: "Si yo he hecho algo que a María José no le ha gustado, hemos tenido nuestras discusiones, pero yo he dicho: 'Mira, vamos a dejarlo. Aquí hay unos niños, unos menores, y hay que procurar que entre ellos exista una buena relación'. Yo he priorizado y ahora la situación es muy buena".

Aunque en estos momentos no hay mala relación con la odontóloga tampoco mantienen una relación de amistad, como así ha querido dejar claro la periodista: "Tenemos una relación de cuñadas, de mucho respeto. Yo sé lo que le gusta a ella, ella sabe lo que me gusta a mí y nos respetamos. Ya está. Hemos llegado a un acuerdo de respeto", sentencia.