Giro en la programación de RTVE: 'La amiga estupenda' cambia de día y cadena tras su estreno histórico en La 2

Después de su histórico estreno en La 2 este domingo, RTVE ha decidido apostar fuerte por 'La amiga estupenda' y que la serie italiana de el salto al prime time de La 1 el próximo sábado 29 de agosto a las 22:00 horas con una noche especial.

De esta manera, La 1 sustituirá "La noche de Carmen Machi" y el cine español por el que ha apostado en las últimas semanas y ofrecerá una noche dedicada a la aclamada ficción italiana tras convertirse en el mejor estreno de una ficción en el prime time de La 2 en 20 años.

El estreno de 'La amiga estupenda' este domingo en La 2, con triple emisión, alcanzó una media de 488.000 espectadores y un 6,2% de cuota, el mejor estreno de ficción en La 2 en 20 años, con casi dos millones de espectadores únicos totales (1.983.000).

El primer capítulo, ‘Las muñecas' logró 497.000 espectadores y 5,3% de cuota y el segundo, 'El dinero': 487.000 espectadores y 5,9% en la franja de prime time. El tercero, 'Metamorfosis', se elevó hasta un 8,5% de cuota en el late night.

Así es 'La amiga estupenda'

Basada en la exitosa saga ‘Dos amigas’ de Elena Ferrante y dirigida por Saverio Constanzo, la serie recorre la fascinante relación llena de giros que evoluciona durante 60 años. Una producción de notable calidad que se emitió con una excelente acogida del público y la crítica en la RAI y HBO y que ahora ha llegado a RTVE como parte de la apuesta por ficciones europeas, como 'Toda una mujer', que se emitirán próximamente en La 1.

La historia está contada por el personaje de Lenù que, en su madurez y ante la noticia de la desaparición de Lila, empieza a recordar esta amistad que tanto la marcó. Comienza en la década de los 50, cuando dos niñas muy diferentes se conocen jugando en un popular barrio napolitano. Acaba de nacer una amistad destinada a durar toda una vida. Un inquietante misterio envuelve toda la trama, en la que las contradicciones de los personajes marcan el devenir de sus vidas y los sentimientos de las protagonistas, que se mueven del afecto a la rivalidad, los celos, la lealtad y la traición.

Marguerita Mazzucco y Gaia Girace interpretan a Lenù y a Lila en su etapa adolescente y adulta, mientras que Elisa Del Genio y Ludovica Nasti dan vida a los personajes de niñas. En la última temporada, las actrices protagonistas son Alba Rohrwacher como Elena e Irene Maiorino como Lila. A su alrededor, un amplio elenco da vida al resto de personajes, incluidos rostros conocidos por la audiencia de RTVE, como Dora Romano (‘Imma Tataranni’) o Antonio Milo (‘El paraíso de las señoras’).