La alabada y espectacular promo de 'La Voz 2026': Atresmedia lanza estos cuatro tráilers con sus nuevos coaches

Ya no queda nada para que 'La Voz' regrese a Antena 3 con el estreno de su décimo tercera edición. Y por ello, este lunes la cadena de Atresmedia ha lanzado los trailers oficiales del talent show presentado por Eva González. Y sí, hablamos en plural porque por primera vez la cadena ha optado por estrenar un trailer por cada uno de los coaches.

Con ello, Atresmedia sigue cuidando la estrategia de marketing de una de sus ofertas estelares para la próxima temporada. Y es que cada año, la cadena apuesta por una pieza audiovisual exquisita con sus coaches como protagonistas. Este año, el grupo ha dado un paso más allá y ha creado un vídeo invidivual con cada coach.

Y es que este año, 'La Voz' quiere demostrar que el talento puede estar en cualquier lugar. Por ello, cada coach se cuela en un lugar muy diferente para captar a talents para su equipo. En el caso de Pablo López, el malagueño emerge de un submarino en pleno mar al escuchar cantar a un pescador. "Se viene lo más grande", advierte el cantautor.

🔝 Ya os lo ha dicho: Este año se viene lo más grande.@PabloLopezMusic te quiere en su equipo. 🫵🎵



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Por su parte, Melendi irrumpe en una boda sorprendiendo a todos los invitados al enlace después de escuchar cómo canta una de las invitadas. El asturiano aparece por sorpresa demostrando que nada puede interponerse en su camino. "Te quiero en mi equipo, ahora sí empieza lo bueno", asegura en su regreso al talent show diez años después.

😎 Hablad ahora o callad para siempre, porque él ha venido a por todas. @MelendiOficial te quiere en su equipo. 🫵🎵



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Mientras, Lola Índigo se estrena como coach de 'La Voz' de adultos tras su paso por 'La Voz Kids' y llega dispuesta a revolucionarlo todo. En su caso, la granadina se cuela en un museo con la intención de conquistar una de las mejores voces para su equipo. Lo hace ataviada con una máscara junto a otros dos encapuchados. "Te quiero en mi equipo. ¿Y todo esto quién lo va a pagar?", se pregunta.

¿Estáis preparados para que os rompan los esquemas? 💥



Lola Índigo te quiere en su equipo. 🫵🎵



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Finalmente, el tráiler que protagoniza Mika también demuestra todo el potencial de Atresmedia. El cantante y compositor británico-libanés repite por segundo año consecutivo y para captar nuevos talentos no tiene reparos y se atreve a sobrevolar una oficina. Después de escuchar cómo entona el vigilante de seguridad, Mika aparece en una avioneta. "Te quiero en mi equipo, abróchate el cinturón, empieza la fiesta", sentencia.

🛩️ Abrochaos el cinturón porque esta temporada os va a hacer llegar muy alto.@mikasounds te quiere en su equipo. 🫵🎵



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Con Eva González al frente, 'La Voz', que cumplirá trece temporadas si contamos las emitidas en Telecinco y ocho si nos circunscribimos a la etapa en la cadena de Atresmedia, el talent calienta motores para volver a ocupar las noches de los viernes y con el objetivo de retener el liderazgo frente a 'De Viernes'.

En su última edición (2025), el programa que presenta Eva González fue líder absoluto de la noche de los viernes con un 13,5% de cuota de pantalla y una media de más de un millón de espectadores. Consiguió congregar cada semana a más de 3,4 millones de espectadores únicos. Un auténtico éxito que demuestra la todavía fortaleza del formato.

Además, 'La Voz' triunfa especialmente entre los más jóvenes. En su anterior temporada, el programa elevó sus datos entre el público de 13 a 24 años, promediando un 15,7% de cuota de pantalla en este target.