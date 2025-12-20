'De Viernes' se desploma a mínimo de temporada dando voz a Carlo Costanzia y 'La Voz' brilla en su final

Este 19 de diciembre, el duelo entre 'De Viernes' y 'La Voz' resultó muy desigual en audiencias. El programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona sufrió un gran bajón en seguimiento y firmó su peor registro de la temporada. Por su lado, el talent musical de Antena 3, que anoche vivió su final con la coronación de Antía del equipo de Pablo López, creció y brilló a pesar de que fue la menos vista de la historia.

Estos titulares se traducen en los siguientes números: 'De Viernes' anotó un débil 9,5% de cuota de pantalla media. Es la primera vez que cae por debajo del doble dígito en el presente curso televisivo y confirma su tendencia descendente de las últimas semanas (11,7% el viernes 5 y 10,9% el viernes 12 de diciembre) después de los grandes registros que otorgó el regreso Kiko Rivera, llegando a liderar sobre 'La Voz' durante dos semanas consecutivas con cuotas por encima del 14%.

En esta ocasión, con Carlo Constanzia padre como principal invitado de la noche, lo que dio lugar a numerosas críticas al programa por servir de nuevo un altavoz a una persona de actitudes cuestionables, se descendió fuertemente a mínimo de temporada en audiencias, con poco más de 700 mil telespectadores de media. Paola Olmedo y Pocholo Martínez-Bordiú completaron la noche más floja para 'De Viernes', que también sufre la complicada situación de Telecinco.

Mientras, 'La Voz' creció siete décimas respecto al dato de la semifinal (14,2%) y rozó el 15% de share en su gran final con un 14,9% y más de 1,1 millones de seguidores. Se trata de la final menos vista y menos competitiva de la historia del formato, sí, pero también es un resultado muy destacable dentro del contexto televisivo actual. Pierde cuatro décimas con respecto al desenlace de la temporada 2024 (15,3%), pero logra colocarse por encima de la media de la cadena en el día (14,7%); demostrando que, sin obviar el desgaste, es un producto con bastante recorrido todavía.

En cuanto a la media de la temporada, 'La Voz 2025' cierra con un 13,5% de cuota y superando holgadamente la barrera del millón de espectadores. En índice de share calca el registro del año pasado. La cifra -insistimos- sobresale en el momento actual que atraviesa la tele pese a que también es la peor cuota de todo su histórico (12 ediciones).

Por su parte, La 1 de TVE se quedó en tercera posición con el cine. A la cadena pública se le resiste la noche de los viernes y volvió a constatarse una semana más con el 7,4% que marcó la cinta 'Dune' en prime time y el 4,9% de 'Godzilla vs Kong' en late night. Entretanto, en La Sexta, 'Equipo de Investigación' obtuvo un 4,8% y el blockbuster de Cuatro con 'Tomb Raider' se saldó con un 5,9%.