Gloria Camila traslada su malestar en Telecinco con la incendiaria intervención de Amador Mohedano en 'De Viernes'

El pasado viernes, Amador Mohedano protagonizó un explosivo scoop en 'De Viernes' en el que habló alto y claro contra su sobrina Rocío Carrasco y desacreditó el documental de 'La más grande' en Movistar Plus. Pero también reveló detalles de la relación de su hermana con José Ortega Cano que parece que no le han hecho ninguna gracia a su otra sobrina, Gloria Camila.

Así, la hija del ex torero se ha mostrado dolida este lunes en 'El verano se mueve' y ha explicado por qué no le ha gustado nada lo que ha hecho su tío Amador. "No te voy a decir que no me ha hecho ninguna gracia, de hecho he hablado con él y me ha molestado un poquito", empezaba diciendo la colaboradora a Ion Aramendi.

Todo viene a raíz de las declaraciones de Amador Mohedano sobre una bronca que protagonizaron Rocío Jurado y José Ortega Cano. "En un matrimonio se discute siempre", empezaba diciendo el hermano de Rocío Jurado al preguntarle por la relación de su hermana con el ex torero. "Trabajamos en el Teatro Apolo y cuando llegó José lo hizo con mal humor y Rocío le dijo que se tranquilizara y él le dijo que 'no, que yo soy un torero'. Rocío se envalentonó y le dio una especie de vahído y yo lo que hice fue sacar a José a la calle", explicaba Amador.

Gloria Camila, molesta con el testimonio de Amador Mohedano sobre Ortega Cano: "Lejos de apagar el fuego lo ha incendiado más"

Tras ello, Amador Mohedano contó otro episodio en el que José Ortega Cano desapareció y cuando le encontraron no estaba en buen estado. "¿Gloria, qué es lo que no te ha hecho gracia?", le cuestionaba Ion Aramendi. "Nada. A ver yo sé que él lo que ha hecho es explicar una historia que ya se conocía, pero a veces entras tanto en detalles que yo no he visto la necesidad de sacar esto ahora detalladamente", empezaba diciendo Gloria Camila.

"Al final en todas las relaciones hay discusiones y venir a hablar de una relación, que primero no es tuya, segundo que lejos de alejar un poco los rumores los estás incendiando mucho más. A veces decimos cosas que no sabemos como van a afectar, y mis queridos haters se van a agarrar a esto, entonces lejos de apagar el fuego lo ha incendiado más y no me hace gracia", sentenciaba la hija de Ortega Cano.

"Se lo he dicho a él porque le quiero y porque tengo confianza. No estoy de acuerdo de que haya hecho este tipo de comunicado hablando del vahído de mi madre y que mi padre estaba peleón. No me ha hecho gracia. Estoy enfadada, disgustada, cabreada o como lo quieras llamar", añadía Gloria Camila.