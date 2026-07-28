Laura Madrueño, con más claridad que nunca, anuncia la razón de su salida de 'Supervivientes' y revela una situación de crisis

Laura Madrueño, protagonista de la última entrega de la temporada de 'Universo Calleja', abordó con más claridad que nunca por qué tomó la decisión de poner fin a su trayectoria como presentadora de 'Supervivientes' en Honduras.

Como el programa se grabó en enero, seis meses antes de su emisión, las declaraciones de la comunicadora madrileña ante Jesús Calleja han quedado desactualizadas. Aun así, han permitido esclarecer la razón por la que abandonó el reality de Telecinco.

Laura Madrueño confesó lo "difícil" que fue para ella conciliar 'Supervivientes' y su vida personal entre 2023 y 2025: "Se para tu vida y claro que te afecta". Y preguntada sobre cómo afrontaba la edición 2026 (entonces no había sido oficial su salida), la televisiva anunció su determinación: "He decidido no seguir con 'Supervivientes' y poner fin a esta etapa de mi vida".

"Creo que esta etapa ha terminado para mí. Han sido tres años maravillosos. En tres años he hecho cinco ediciones y he pasado más tiempo en Honduras que en mi casa. 'Supervivientes' me ha enseñado muchísimo a nivel profesional y a nivel personal, pero creo que ya lo he vivido todo allí", transmitió.

"Hay que ser muy fuerte para soportar la soledad de la fama"

"Me agoté mentalmente y el último año (2025) me ha llevado al límite. Hay que ser muy fuerte para soportar la soledad, la adrenalina, la soledad de la fama, las críticas buenas o malas…", enfatizó una Laura Madrueño que, a su vez, admitió el respeto que sintió en su primera temporada por la recepción del público: "Fíjate que en el primer año me sentí súper abrumada de las buenas críticas. Después de que Lara llevara 8 años pensaba que todo el mundo me iba a machacar. Sin embargo, fue todo prácticamente bueno".

"Ahora sé que lo tengo que dejar, que he llegado al cierre de esta etapa y me apetece mucho vivir la vida después de 'Supervivientes'", añadió ante un Jesús Calleja sorprendido con su valentía: "Eres muy valiente porque estar donde estás y que voluntariamente decidas dejar de ser la presentadora estrella de la cadena por ganar vida… te doy la enhorabuena".

"'Supervivientes' me ha enseñado a que hay que cuidar y mantener los pilares. Y los pilares en esta vida están en tu casa. Honduras no era mi casa", sentenció para rematar Laura Madrueño, destacando los siete meses que pasó en el país centroamericano en 2025 y los seis ininterrumpidos en 2024.

El momento de crisis de Laura Madrueño en su debut en 'Supervivientes' y en quién se inspiró

Por otro lado, la presentadora, actual colaboradora de 'El verano se mueve', compartió el momento de crisis que vivió en los ensayos de la primera gala de 'Supervivientes 2023', en la que se iba a producir su debut: "Acabé llorando en la playa de juegos. Me senté delante del mar con un nudo en la garganta y dije: 'yo no puedo hacer esto'. El director me preguntaba: '¿de quién es esta playa?' Y yo llorando decía: 'mía'. Me lo decía para empoderarme y para que me lo creyera porque no me lo creía".

"Llevaba diez años presentando El Tiempo en un set de un metro cuadrado. Un programa grabado. Y aquí estaba en una playa enorme con cámaras que no sabía ni dónde estaban porque las distancias eran enormes. No tienes cue, no tienes ningún monitor para verte… Estás a ciegas total", señaló Laura Madrueño sobre el drástico giro que afrontaba en su carrera televisiva.

Antes de poner rumbo a Honduras, se puso a ver 'Supervivientes' "a muerte" para buscar inspiración: "Pedí todo: desde Mario Picazo a Raquel Sánchez Silva o Lara Álvarez. Vi a todos para inspirarme. Y sobre todo me inspiré en Raquel".

Al hilo, Laura Madrueño reivindicó la complejidad de la función de conducción de un formato como 'Supervivientes': "El papel nuestro es muy difícil y eso tienes que trabajarlo. Yo tenía que tener una autoridad para que los concursantes no se me subieran a la chepa, pero también había que tener un punto de humanidad porque les veías muy jodidos".