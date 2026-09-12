Los trabajadores de RTVE se plantan: El 'Telediario' se emite sin firmas ante las protestas por la entrevista a Sánchez en 'Mañaneros 360'

Este viernes, 11 de septiembre la audiencia del 'Telediario 1' de TVE se habrá percatado de que las piezas informativas se han emitido sin firma. Es decir, los periodistas que trabajan en la radiotelevisión pública se han negado a firmar sus crónicas a modo de protesta por lo ocurrido el pasado miércoles.

Y es que, para entender el motivo de la manifestación que trabajadores de RTVE han llevado a cabo este viernes hay que remontarse a la entrevista que Pedro Sánchez concedió en 'Mañaneros 360' el miércoles. Según ellos, la Dirección de Informativos "impidió" que se emitiera en el Telediario una información relacionada con dicha entrevista del presidente del Gobierno.

Tanto la denuncia como la concentración parten del Consejo de Informativos, el órgano encargado de representar a los periodistas de TVE. Fue el pasado 8 de septiembre, cuando el Consejo de Informativos emitió un comunicado para criticar a la cúpula de RTVE por permitir que la entrevista a Sánchez se realizara en 'Mañaneros 360', programa de producción externa y no por parte de los Servicios Informativos.

Ese comunicado tendría que haber aparecido la pieza que el Telediario 1 emitió sobre la entrevista al presidente. Sin embargo, la Dirección de Informativos pidió que no se incluyera en la noticia. Según RTVE.es, la Dirección cambió de opinión mientras se emitía el programa, pero el texto no apareció en pantalla porque ya era demasiado tarde.

Ante esto, el Consejo de Informativos considera que estos "graves hechos" suponen una "injerencia directa por parte de la Dirección en el contenido del Telediario 1, al impedir que se emitiera una información que se iba a dar en dicha edición del Telediario". La queja sí que apareció en la segunda edición del Telediario, presentada por Pepa Bueno, así como en los boletines del Canal 24 Horas y en otros programas de actualidad de la corporación pública.

Comunicado sobre la entrevista al Presidente del Gobierno en Mañaneros 360 pic.twitter.com/nzrRhVJcFM — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) September 8, 2026

Los trabajadores de RTVE se han manifestado este viernes en señal de protesta

Dos días después de la polémica, este viernes decenas de trabajadores de RTVE se han manifestado en Torrespaña y Prado del Rey para protestar por "estos graves hechos", así como por la "falta de recursos, personal y los problemas de todas las áreas y la externalización de la información". El Telediario de este viernes ha informado de la protesta y, debido a esta, sus redactores no han firmado ninguna de las piezas ni reportajes que se han emitido en la primera edición del Telediario, a las tres de la tarde.

El Telediario y las crónicas de https://t.co/pBhstAcQaY se han emitido hoy sin firma. Gracias a todos. #DefiendeRTVE pic.twitter.com/GeAUhZxnsw — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) September 11, 2026

Tras las concentraciones, la presidencia de RTVE ha negado en un comunicado "las acusaciones de censura ideológica", que "carecen de todo fundamento fáctico", y muestra su "respaldo absoluto" a la directora de Contenidos Informativos, Maribel Sánchez-Maroto, y al resto de la Dirección de Informativos. Además, la presidencia defiende que "la labor de supervisión editorial ejercida por la Dirección de Contenidos Informativos responde estrictamente a criterios de calidad, profesionalidad y metodología que rigen el Manual de Estilo de RTVE".

"La intervención de la Dirección de Contenidos Informativos, producida pocos minutos antes del inicio del Telediario, respondió a la necesidad de someter a una valoración editorial previa la inclusión de una referencia del Consejo de Informativos de TVE sobre la entrevista al Presidente del Gobierno en el programa 'Mañaneros 360'", prosigue el comunicado.

Desde la cúpula aseguran que "aquella actuación no estuvo motivada por el contenido de la información ni respondió a voluntad alguna de ocultarla". Dicha información sí se mencionó en 'La hora de La 1', el programa de Silvia Intxaurrondo, así que "la sucesión de los hechos demuestra, de manera inequívoca, que la situación obedeció estrictamente a una necesidad de coordinación en los procedimientos internos de trabajo".

Trabajadores de los servicios informativos de RTVE han secundado la protesta convocada por el Consejo de Informativos contra las injerencias y la falta de recursos



La Presidencia de RTVE niega la acusación de censura ideológica y respalda a la Dirección de Informativos pic.twitter.com/HolcmsO3aT — Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 11, 2026

El presidente de RTVE lamenta lo sucedido

El presidente de RTVE, José Pablo López, también ha "lamentado profundamente las tensiones y el desgaste profesional y humano que este episodio ha podido generar". Por ello, traslada su apoyo "tanto a la directora de Contenidos Informativos como a las profesionales de la edición directamente afectadas y al conjunto de quienes, desde sus distintas responsabilidades, trabajan diariamente en nuestros Servicios Informativos".

Sobre la crítica por la falta de medios, la Presidencia recuerda que "el área de Informativos es la columna vertebral de RTVE y su relevancia y carácter estratégico se evidencian de manera rotunda en el volumen de profesionales y efectivos técnicos y humanos que la Corporación dedica diariamente, de forma prioritaria, a sostener y potenciar nuestra oferta informativa".

Además, reiteran "su compromiso inequívoco con la mejora continua de las condiciones de trabajo y el refuerzo de los equipos dentro de los Servicios Informativos" y a analizar "las preocupaciones trasladadas por los profesionales sobre la dotación y distribución de recursos", concluye el comunicado.