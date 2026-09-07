RTVE cierra la primera entrevista del curso de Pedro Sánchez en TV, con Jesús Cintora y Esther Palomera como presentadores

Después de que Pedro Sánchez fuera el padrino de Aimar Bretos en su estreno en 'Hoy por hoy' en la Cadena SER, este lunes TVE ha sorprendido al anunciar la que será la primera entrevista del presidente del Gobierno en televisión tras la crisis migratoria en Ceuta y la apertura del curso político.

Lo más sorprendente es que la entrevista no se producirá en prime time como suele ser habitual ni tampoco será Pepa Bueno, la presentadora y directora del 'Telediario 2' la que la haga. Tampoco será nadie del equipo de informativos de la cadena pública, sino que se producirá dentro del área de magacines.

Así, tal y como han anunciado Gonzalo Miró y Esther Palomera en 'Malas Lenguas', la entrevista de Pedro Sánchez se producirá el próximo miércoles 9 de septiembre a las 11:00 horas de la mañana dentro de 'Mañaneros 360'. De esa manera, será Jesús Cintora quién se encargue de hablar con el presidente del Gobierno.

Pero Jesús Cintora no estará solo en esta labor pues le acompañará la propia Esther Palomera, que por un día saltará de las tardes de La 2 con 'Malas Lenguas' a la mañana de La 1 para realizar buena parte de las preguntas a las que tendrá que contestar Pedro Sánchez.

Con ello, 'Mañaneros 360' vuelve a conseguir una exclusiva como ya obtuviera el pasado mes de julio cuando fue Javier Ruiz quién entrevistó a José Luis Rodríguez Zapatero en la que fue la primera y única entrevista que ha concedido el ex presidente del Gobierno tras su imputación por el caso Plus Ultra.

Jesús Cintora y Esther Palomera preguntarán así al jefe del Ejecutivo sobre los principales asuntos de interés que centran la actualidad política nacional con todas las miradas puestas en Ceuta y la gestión que ha realizado el gobierno de esta crisis y qué pasos va a seguir dando para tratar de normalizar la situación en la ciudad autónoma.