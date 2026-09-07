Jorge Javier Vázquez regresa a 'El Diario' con dardos a Mediaset por la ideología de sus programas y su tercer cambio de horario

Este lunes 7 de septiembre, Telecinco reestructura (otra vez) su programación de tarde tras la cancelación de 'De lunes a viernes' , el regreso de 'El diario de Jorge' con Jorge Javier Vázquez y el esperado estreno de 'Rueda la letra', el nuevo concurso presentado por Carlos Sobera con la vuelta de 'El Rosco', ahora renombrado como 'La Rueda' tras la sentencia del Tribunal Supremo en contra de Atresmedia e ITV Studios por 'Pasapalabra'.

Y Jorge Javier Vázquez ha regresado a Telecinco a lo grande con ganas de lanzar dardos a diestro y siniestro. Para empezar, al conectar con Ion Aramendi, el catalán ha bromeado con que ha tenido que volver de vacaciones porque la cadena tenía demasiada testosterona y heterosexualidad.

"La verdad es que me habéis obligado a volver porque de verdad nunca había visto tanta heterosexualidad en Telecinco, en Mediaset y he dicho tengo que volver. Vuelve Jorge Javier Vázquez, vuestro marica de confianza", ha soltado sin pudor el presentador antes de arrancar la nueva temporada de 'El diario de Jorge'.

Jorge Javier en su regreso de temporada: "Nunca había visto tanta heterosexualidad en Telecinco, en Mediaset, vuelve Jorge Javier Vázquez, vuestro marica de confianza" pic.twitter.com/vdZDsk3Sey — EliamSweet (@eliamsweet) September 7, 2026

Solo unos segundos después, Jorge Javier Vázquez ha ido más allá y ha lanzado un dardo velado a la línea editorial de Mediaset con formatos como 'El programa de Ana Rosa', 'En boca de todos' u 'Horizonte' escorados hacia la derecha y con continuos ataques al gobierno. "Bienvenidos a 'El diario de Jorge', muy buenas tardes. Vuelve la espuma del mar, vuelve la alegría de vivir, vuelve Jorge Javier", ha empezado diciendo.

"Y en un momento en el que hay tantísimos programas en este grupo en los que se habla de que se rompe España, no os preocupéis que en este programa la vamos a coser, cada tarde", ha sentenciado Jorge Javier Vázquez alto y claro dejando bien claro lo que piensa sobre el resto de la programación del grupo actualmente.

Jorge Javier: "Y en un momento en el que hay tantísimos programas en este grupo en el que se habla de que se rompe España, no os preocupéis, que en este programa la vamos a coser" pic.twitter.com/iGm98GgLss — EliamSweet (@eliamsweet) September 7, 2026

Después, antes de empezar con el programa, Jorge Javier también ha terminado lanzando otra crítica hacia la cúpula por los continuos cambios de hora de 'El diario de Jorge'. "Son las 18:57 horas", ha aseverado equivocándose con la hora. "Ah no, 17:57. Es que vamos a ver, vamos a por el tercer año y es el tercer cambio de horario, entenderéis que estamos ya como las locas", ha concluido el presentador.