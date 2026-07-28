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El aviso de Jorge Javier sobre 'Supervivientes All Stars 2026', que da pistas de tres concursantes en su nueva promo

José Sánchez por José Sánchez

Telecinco continúa promocionando el regreso de 'Supervivientes All Stars' en septiembre y da pistas de los primeros fichajes de la edición

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars'
Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars' | Telecinco

Bajo el eslogan "cambia el juego", Mediaset ha comenzado la promoción de la tercera entrega de 'Supervivientes All Stars', que regresará a Telecinco en septiembre. Y en un nuevo vídeo promocional protagonizado por Jorge Javier Vázquez, la cadena ha empezado a dar también pistas sobre otros tres famosos que encabezarán la lista de concursantes de este año.

"Vuelven las leyendas, su vuelta será mucho más dura", ha anunciado el presentador, que repite un año más al frente de la edición 'All Stars' del concurso, pocos meses después de la última entrega del reality, que finalizó con Maica Benedicto como ganadora. Y tras la primera promo lanzada el pasado 22 de julio, ya tenemos "pistas" sobre los seis primeros famosos que abren el casting.

'Supervivientes All Stars' continúa dando pistas sobre los concursantes de su nueva edición

Si bien, en el primer vídeo promocional de 'Supervivientes All Stars' dejaban claro un misterioso cambio de dinámica que distinguirá a esta edición de las anteriores, en este también han ofrecido detalles de tres participantes sin desvelar, eso sí, su identidad: zapatos de tacón, alguien luciendo un vestido largo y unos vaqueros con unas deportivas.

En este nuevo clip, tres perfiles misteriosos caminan por la pasarela que Jorge Javier Vázquez lidera en el spot: de nuevo unos vaqueros con deportivas, un largo vestido rosa con tacones y otras zapatillas de hombre que cierran un recuento provisional de 3 mujeres y 3 hombres que, tras su paso por el programa, regresarán para tener una segunda oportunidad en Honduras y demostrar que son dignos de su título de leyenda en el formato.

Así, habrá que esperar a una fecha más próxima a su estreno, anunciado para el momento como "muy pronto en Telecinco" para conocer la lista oficial de concursantes de esta nueva entrega de 'Supervivientes All Stars'. Y solo uno de ellos recogerá el testigo de Marta Peñate y Rubén Torres como campeón o campeona de la versión más extrema del concurso, que este año promete subir aún más su nivel.

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Sobre la firma

José Sánchez

Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.

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