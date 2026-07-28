Telecinco adopta cambios en su programación y 'First Dates' salta a un nuevo día de emisión con una modificación de horario

'First Dates' ampliará su presencia en el programación de Telecinco a partir de esta misma semana. El dating show sumará un día más de emisión en la cadena principal de Mediaset como medida para paliar su fragilidad en audiencias a corto plazo.

En el último spot, ya en antena, se indica que la versión veraniega del programa de citas que conduce Carlos Sobera, bajo la marca 'First Dates Summer', se ofrecerá de domingo a jueves a partir de las 21:50 horas; introduciéndose así un leve retraso en el horario de unos cinco minutos.

Con todo, el veterano formato da el salto a la noche dominical. Un movimiento inédito que busca impulsar las audiencias de Telecinco de cara a un mes de agosto que se presume complicado y, a su vez, compensar el fiasco de la serie 'Romi', una de las apuestas estivales del canal.

Y es que la ficción procedimental protagonizada por María Cerezuela, Natalia Millán, Edurne Azkarate o Elena Irureta se estrenó este pasado domingo con un pobrísimo 5,6% de cuota media para sus primeros dos capítulos. Unas cifras difícilmente asumibles que han empujado a Mediaset a tomar cartas en el asunto.

Está por ver cómo quedará configurada exactamente la parrilla nocturna de Telecinco en domingo, pero lo previsible es que 'First Dates Summer' ocupe la franja de 21:50 a 23:20 horas aproximadamente como sucede en días hábiles (de lunes a jueves); relegando a dicha serie -si es que se mantiene en antena- al late night mayoritariamente.

Además, en esa misma promo en la que se anuncia la expansión de 'First Dates' de domingo a jueves, se aclara también que llegan "nuevos programas". Por tanto, hablaremos de entregas de estreno a pesar de que nos adentramos en temporada baja, con unos consumos televisivos que irán decreciendo en próximas fechas debido a las vacaciones.

En resumen, con su prolongación al séptimo prime time de la semana, 'First Dates' vuelve a erigirse como el salvavidas al que se aferra Telecinco en medio de su asfixia en audiencias; con la intención de que esa crisis no se acentúe aún más.

Sobera, los camareros del restaurante más famoso de la televisión y los participantes que acudan a él en busca del amor actuarán de teloneros de 'Romi', 'Una receta para dos', 'El camino de la verdad', 'Sandokán' y 'Ella, maldita alma' durante estas próximas semanas. Veremos si cumpliendo el objetivo que se persigue.

Lo que está claro es que se tratará de una medida absolutamente puntual y con fecha de caducidad: el arranque del nuevo curso televisivo durante la primera quincena de septiembre. Entonces, se retomará la normalidad y, si no hay sorpresas de ningún tipo, 'First Dates' volverá a emitirse de lunes a miércoles para dejar hueco al reality. En este caso, a 'Supervivientes All Stars 2026'.