'La Promesa', avance capítulo del miércoles 29 de julio en RTVE: El plan de Máximo para llevarse a Ángela de palacio

En el capítulo 875 de 'La Promesa' que TVE emitirá este miércoles, Petra no reacciona al bofetón, mostrándose sumisa, y Tomasa dice haberse convertido en lo que ahora es por culpa de ella. Todos celebran que la niña de María Fernández vaya a llamarse Jana. Y Carlo sigue ojo avizor por lo del beso entre María y Samuel. Ella se da cuenta de que a Carlo le pasa algo, pero él no le cuenta la verdad.

Máximo y Ángela siguen enfrentados, tanto que Curro tiene que intervenir y separarlos en una de sus disputas. La guerra en el servicio continúa: las cocineras esconden a Julio verdura en su comida, cosa que detesta. Ricardo les advierte que es peligroso lo que están haciendo con tan mala suerte que Cristóbal los oye hablar. ¿Cuál será su reacción?

Por su parte, Martina sorprende a Adriano en mitad de la noche e, incapaces de reprimirse más, ¡terminan haciendo el amor! Máximo le revela a Leocadia su verdadero plan: quiere llevarse a Ángela para apartarla de su influencia… ¡la joven está escuchando todo a escondidas! Se entera así, de la peor manera, que Máximo es su padre.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 874 emitido este martes 28 de julio

Carlo queda en shock tras presenciar el beso de Samuel y María Fernández. ¿Qué hará ahora? En la biblioteca, Ciro finge trabajar duro para que Manuel y Julieta confíen en él, mientras planea su traición. A ellos se les pasa el día trabajando en el manual. Alonso recrimina a Máximo que parece que ha venido a por Curro y no a verle a él. Y confiesa a Leocadia y Lorenzo su preocupación sobre las pretensiones del duque hacia su hijo.

Mientras, Máximo sigue intentando ganarse la confianza de Ángela a pesar de sus constantes rechazos. Ricardo ofrece su ayuda a Petra porque sabe que lo está pasando mal con la presencia de Tomasa. Martina y Adriano continúan viviendo su amor lejos de Jacobo. Carlo sigue afectado por el beso que vio y María anuncia el nombre de su hija: ¡se llamará Jana! Petra recrimina a Tomasa la jugarreta que le hizo con Leocadia; la respuesta de la doncella del duque es un bofetón que deja a Petra humillada…