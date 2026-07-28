El programa de Gonzalo Miró en RTVE desmonta el bulo esparcido por Lucía Etxebarría sobre los incendios: "Absolutamente mentira"

Este martes, 'Directo al grano' ha querido desmentir en RTVE algunos de los bulos que se han propagado en las redes sociales sobre los incendios. Y entre algunos de los mensajes que se han desmontado estaba uno de la escritora Lucía Etxebarría, que vuelve a estar en el centro de la polémica.

"Otra cosa que hay que gestionar, porque mientras los equipos de emergencias luchan contra las llamas, hay otro incendio que también se propaga a gran velocidad que es el de los bulos, el de las mentiras. En las últimas horas se han compartido cientos de mensajes, vídeos e imágenes falsas que han generado confusión y preocupación de los vecinos", empezaba exponiendo Gonzalo Miró.

Por su parte, Martín Barreiro apostillaba cómo se han difundido desde "supuestos incendios provocados hasta fotografías que no corresponden a estos fuegos, o cadenas de mensajes con información inventada". "Analizamos cuáles son los principales bulos que circulan estos días y qué hay realmente de cierto en ellos", añadía el meteorólogo, que está sustituyendo a Marta Flich como copresentador.

Tras ello, 'Directo al grano' se hacía eco de ciertos infundios que han circulado en redes sociales como el esparcido por Lucía Etxebarría. Y para desmontarlos ha contado con la ayuda de Miguel Aguado, divulgador ambiental. Desde el tan expandido mensaje de que "siempre ha habido incendios en verano" o el de que "todo arde donde hay justo proyectos fotovoltaicos o eólicos" han sido algunos de esos argumentos que se han rebatido desde el programa de La 1.

'Directo al grano' tacha de bulo este mensaje de Lucía Etxebarría

Pero además, como decimos, 'Directo al grano' no ha dudado en echar por tierra otro de los mensajes que se están escuchando mucho estos últimos días, y que también ha propagado la escritora Lucía Etxebarría en su cuenta de "X". "Esto no pasaría si permitieran desbrozar y hacer corta-fuegos. Agenda 2030", escribía la también colaboradora de programas como 'Vamos a ver' u 'Horizonte'. "BULO" se podía leer en grande justo después.

"Absolutamente mentira. La Agenda 2030 no entra en cómo se cuida. Se puede desbrozar, se puede y es obligatorio limpiar las zonas naturales para evitar que ese incendio que se produce tenga mucha materia que pueda arder", explicaba el divulgador ambiental con el que ha contado el programa de TVE para refutar algunos de los comentarios que se están viralizando en los últimos días.