Gonzalo Miró oye la denuncia de un bombero sin contrato de Madrid y desarticula a Ayuso sin despeinarse en RTVE

Este sábado, 'Malas Lenguas Noche' analizó la última hora de los incendios que están arrasando con miles de hectáreas en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. Y para ello contó con el testimonio de un bombero de la Comunidad de Madrid que dejó a todos de piedra al revelar que ha estado trabajando sin contrato desde 2012. Unas palabras que provocaban la indignación de Gonzalo Miró y el resto de tertulianos del programa de TVE.

"¿Quieres una broma de verdad? Yo llevo desde 2012 sin contrato trabajando para la Comunidad de Madrid", empezaba diciendo Óscar Castro. "¿Cómo sin contrato? ¿Cómo se puede trabajar sin contrato para una institución pública?", repreguntaba Jesús Cintora. "Preguntádselo a la jefe, al jefe de personal porque yo llevo desde 2012, igual que muchos de mis compañeros, trabajando sin contrato porque la Comunidad de Madrid incumplió las sentencias de Tribunal Supremo que nos hacían fijos discontinuos", le contestaba el bombero forestal.

"Y ahora cuando hemos ido a firmar los contratos nuevos para ahorrarse la indemnización por el despido nos han hecho un contrato de novación, y ese contrato se basa en otro contrato y cuando hemos solicitado ese contrato para ver como vamos a novar porque para novar algo tienes que tener algo firmado, resulta que no hay contratos ni contratos dados de alta en el SEPE y cuando se les ha pedido en sede judicial tampoco aparecen. Eso es una broma", añadía el bombero invitado de 'Malas Lenguas Noche'. "Estábamos dados de alta en la seguridad social pero no aparecen los contratos", añadía Óscar Castro.

🚒 Óscar de Castro, bombero forestal: "Llevo desde 2012 sin contrato, trabajando para la Comunidad de Madrid".



💢 "La Comunidad de Madrid incumplió las sentencias del Tribunal Supremo que nos hacían fijos-discontinuos". "Está denunciado".#MalasLenguasN pic.twitter.com/jP5X3wD2Lg — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 25, 2026

Tras escucharle, Gonzalo Miró se quedaba a cuadros. "Entiendo que esto tendréis que denunciarlo", le decía a Óscar Castro. "Ya está denunciado", le contestaba el bombero explicando que llevaba el tema dos años denunciado en lo social y que se habían paralizado los juicios porque había una negociación con los trabajadores para solucionarlo pero sigue sin hacerse.

Gonzalo Miró, sin dar crédito a la denuncia de un bombero: "Es pornográfico"

Después, Óscar Castro demostraba con ciertas pruebas toda la situación precaria en la que se encuentran muchos de los bomberos que trabajan para la Comunidad de Madrid. Una denuncia que conmocionaba a todos con Gonzalo Miró sin dar crédito. "A mí lo que ha contado Óscar me parece absolutamente pornográfico y es algo que tendría que acarrear varias dimisiones en la Comunidad de Madrid, no te digo ya la más alta porque eso no va a pasar, pero tendría que acarrear bastantes dimisiones", defendía el colaborador.

"Es una auténtica vergüenza lo que ha contado. Es imposible pensar que lo que ha pasado o lo que está pasando y lo que estamos viendo cómo están ardiendo los montes de la Comunidad de Madrid no ocurra si tú tienes al cuerpo de bomberos de esta manera y así de maltratados, sin contrato, sin medios, en precario. ¿Pero qué broma es esta? Y luego que si mamarracho, que si me gusta la fruta, que si comunismo, ¿y los bomberos sin contrato?", se preguntaba el presentador de 'Directo al grano'.

"Y luego resulta que si Pedro Sánchez, que si pactos, que si la Agenda 2030, ¿con esta gente es con la que hay que llegar a pactos de Estado para que esto no pase? ¿Qué no son capaces ni de poner presupuestos y medios a los bomberos? Es que lo que ha dicho Óscar es para que haya gente dimitiendo, pero no el lunes, sino mañana mismo. Y por cierto de Carlos Novillo, el consejero, que le he escuchado varias veces decir que el presupuesto que hay para la prevención de incendios es superior a Europa, pues hombre es comprensible que habrá más presupuesto para prevenir incendios en España que en Finlandia, igual que allí habrá más presupuesto para quitar nieve que en España", seguía diciendo.

Lejos de quedarse ahí, Gonzalo Miró lanzaba una sentencia final al PP y al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Pero es que lo que ha contado Óscar la verdad es pornográfico. Es que luego son estos, los que están tratando así a los bomberos son los que quieren eximir su responsabilidad y lavarse las manos con lo que está pasando en los montes, es una broma", concluía el colaborador.