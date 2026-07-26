Amazon Prime Video anuncia una docuserie del 2º Mundial de España con material inédito del triunfo de La Roja

El camino de España hasta hacerse con su segundo título en el Mundial de fútbol 2026 quedará inmortalizado en el documental que Amazon Prime Video está preparando sobre la histórica victoria de La Roja. La plataforma trabaja en una producción que pondrá el foco en el día a día de los jugadores fuera del campo, con entrevistas e imágenes inéditas de la selección de fútbol hasta su cita más importante con Argentina.

Los espectadores podrán descubrir así el lado oculto de la Copa del Mundo, de cómo sus jugadores han vivido la experiencia más allá de su actuación sobre el césped. El proyecto resumirá los momentos más importantes de los 52 días que ha durado el campeonato, poniendo el foco en los 26 jugadores y el equipo técnico que han hecho posible que España consiga su segunda estrella 16 años después de Sudáfrica.

La docuserie del triunfo de La Roja en el Mundial de fútbol 2026 llegará a Prime Video antes de que acabe el año

La docuserie, que verá la luz en Prime Video antes de que acabe el año, se centrará tanto en el componente humano del Mundial, con imágenes sobre la exigencia, la tensión y las risas que los jugadores viven dentro y fuera del campo preparándose y los aspectos deportivos. La producción pretende servir como retrato de la complicidad dentro del vestuario que se ha traducido en una excelente actuación en equipo sobre el campo, consiguiendo la ansiada victoria.

Se centrará así en las claves que permitieron al equipo vencer a sus oponentes en cada eliminatoria, con especial atención a la última cita de la Copa del Mundo en el Metlife Stadium, donde midieron fuerzas contra Argentina en una final de infarto. El proyecto se enmarca como una colaboración entre la Real Federación Española de Fútbol y Telefónica Broadcast Services y llegará en exclusiva a través de Prime Video a más de 240 países y territorios.

Así, esta docuserie sobre el Mundial de fútbol será el séptimo título surgido en la colaboración entre la plataforma y la RFEF, que ya habían unido fuerzas anteriormente para estrenar producciones como 'El sabio del éxito, '10 años de la primera estrella', 'Un equipo llamado España' o 'La Quinta de la quinta'. Sin duda, con este proyecto Prime Video ofrecerá una nueva ventana a los apasionados del fútbol para revivir y celebrar un evento tan importante como la Copa del Mundo con una nueva visión más humana y detallada.