Carlos Sobera verbaliza los motivos de la agudizada crisis en audiencias que sufre Telecinco y apunta a RTVE

Si hay un rostro que ha ido ganando peso en Mediaset en estos últimos años ha sido Carlos Sobera. De hecho, actualmente el presentador forma parte de la parrilla diaria de Telecinco con dos programas. Por un lado, el concurso 'El precio justo' en el acces sobremesa y por otro, 'First Dates' en el access prime time. Por si fuera poco, también ha sido uno de los rostros de los realitys tras haberse puesto al frente de galas y debates tanto de 'GH VIP', 'GH DÚO' y 'Supervivientes'.

El presentador ha concedido recientemente una entrevista a The Objective en la que habla de todo sin ningún pudor. Entre otras cosas, el vasco ha hablado de la grave crisis de audiencia que atraviesa Telecinco y de si los realitys tienen vida.

Tras recordar cómo en su día Telecinco le ofreció presentar 'Gran Hermano' en el año 2002 tras la marcha de Mercedes Milá en su tercera edición, Carlos Sobera responde a cómo ha vivido él los cambios que se han producido en Mediaset en los últimos años tras la salida de Paolo Vasile y la llegada de Alessandro Salem como nuevo consejero delegado. "Los cambios son naturales cuando se va alguien que ha liderado la cadena durante veinte años. Los nuevos directivos se han encontrado con una situación complicada porque la cadena no pasaba por su mejor momento de audiencia", empieza diciendo.

"Mediaset cotiza en bolsa y, cuando el público prefiere otras ofertas, hay que hacer un esfuerzo enorme de ensayo y error para reestructurar la parrilla. Es un proceso creativo complejo y lleno de dudas, pero necesario para encontrar la línea que conecte de nuevo con el espectador", trata de explicar sobre los cambios que ha experimentado Telecinco en estos años tras el final de 'Sálvame'.

Unos cambios que lejos de estar relanzando las audiencias están llevando a que la cadena esté marcando mínimo tras mínimo mensual. Al preguntarle por ellos, Carlos Sobera pone en contexto lo sucedido con el Mundial. "Hay que contextualizar. La emisión del Mundial de Fútbol en Televisión Española disparó sus audiencias diarias hasta el 30%, restando espectadores a las cadenas privadas. Con el fútbol es muy fácil: pones un España-Austria y te ve hasta el que no tiene vista. Ese tipo de picos de audiencia son coyunturales, no estructurales", sentencia en unas declaraciones que están dando mucho que hablar.

Carlos Sobera, sobre los datos de Telecinco: "Se habla de los peores meses de su historia, pero el Mundial ha llevado a TVE al 30% diario. Emites un España-Austria y te ve hasta el que no tiene vista"

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Carlos Sobera habla de la clave del éxito de los realitys y su línea roja

En cuanto a las audiencias de los realitys, que él mismo ha presentado, Carlos Sobera tiene claro que siguen teniendo mucha vida. "Lógicamente ya no son el fenómeno de masas de sus primeras ediciones porque el formato se desgasta con los años. El éxito de estos realities depende enormemente del casting y de la personalidad de los concursantes. Cuando el casting es brillante, la audiencia responde con la misma fuerza de siempre, como ocurrió en Supervivientes o con el impacto inicial de La isla de las tentaciones", recalca al respecto.

Y cuando le cuestionan por si en los realitys tiene que haber algún tipo de límite ético tras lo visto en 'La isla de las tentaciones', el presentador es claro. "Hay una línea roja muy clara que es el respeto al espectador y al buen gusto. Se puede insinuar o mostrar una parte de la realidad, como hacemos en First Dates con los encuentros en el jacuzzi, pero sin caer en la ordinariez o en lo explícito", asevera.

"El público es muy diverso y lo que para uno es ofensivo, para otro es intrascendente, pero creo que estos programas saben manejarse bien dentro de los límites del entretenimiento sin cruzar la línea de lo ético. Si lo hicieran, la audiencia les daría la espalda de inmediato", sentencia Carlos Sobera.