Eduardo 'El Campanero' se corona como ganador de 'La Voz Kids 2026' y lleva a Antonio Orozco de nuevo a la victoria

Tras ofrecer su semifinal el viernes aprovechando el hueco que dejaba 'Tu cara me suena', 'La Voz Kids 2026' celebró este sábado su gran final. Después de una gala muy emocionante y unas votaciones reñidas, Eduardo 'El Campanero', del equipo de Antonio Orozco se proclamó el ganador de la undécima edición del talent.

Solo ocho talents lograron alcanzar la final, dos por cada coach: Evolett y Triana (Luis Fonsi), Erick y Marco (Ane Mena), Eduardo 'El Campanero' y Leire (Antonio Orozco) y Mia y Martina (Edurne). Aunque tras una primera criba, solo un talent de cada equipo llegó al asalto final para decidir quién tenía que alzarse con la victoria.

Pablo López fue el encargado de abrir la gran final de 'La Voz Kids 2026' interpretando 'Como soy' junto a todos los ganadores de la historia del talent en homenaje a su décimo aniversario: María Parrado, José María Ruiz, Rocío Aguilar, Melani García, Irene Gil, Levi Díaz, Pol Calvo, Rubén Franco, Alira Moya y Lucas Paulano.

Tras ello, los ocho finalistas se subieron al escenario tanto en solitario como con artistas invitados. Melody cantó junto a Triana y Evolett; Belén Aguilera compartió escenario con Marco y Erick; Antoñito Molina emocionó junto a Leire y Eduardo; y Leire Martínez cantó con Martina y Mía.

Después, los coaches tuvieron que tomar la primera decisión difícil de la noche y quedarse con solo un talent. Evolett del equipo de Luis Fonsi, Marco del equipo de Ana Mena, El Campanero por parte del equipo de Antonio Orozco y Martina por parte del equipo de Edurne eran los cuatro talent que conseguían llegar a la última criba y luchar por la victoria en 'La Voz Kids 2026'.

Para concluir la final, cada coach se subió al escenario junto a su finalista . Ana Mena cantó junto a Marco 'Quiero decirte', Edurne compartió escenario con Martina interpretando 'La mala costumbre', Antonio Orozco emocionó con Eduardo interpretando 'Pedacitos de ti', y Luis Fonsi cerró la edición junto a Evolett con una preciosa versión de 'No me doy por vencido'.

Eduardo, 'El Campanero' del equipo de Antonio Orozco, ganador de 'La Voz Kids 2026'

Y finalmente, llegó el momento de conocer el veredicto del público en plató. Así, Eva González anunció que el ganador de 'La Voz Kids 2026' era Eduardo 'El Campanero', un sevillano de 13 años, que se suma así a la lista de ganadores recibiendo además el galardón de manos de Lucas Paulano, el último ganador hasta la fecha.

De esta manera, Antonio Orozco volvió a proclamarse ganador de 'La Voz Kids' tras haber conquistado ya la tercera edición con Rocío Aguilar y haber ganado también en tres ocasiones 'La Voz' con Antonio José, Javier Crespo y Manuel Ayra.

"Es el sueño que he tenido desde pequeño y más al compartirlo con mi ídolo", aseguró Eduardo tras alzarse con la victoria en alusión a poder haber cantado junto a Antonio Orozco. " "Cuando han dicho mi nombre he sentido una alegría muy grande", reconocía el joven sevillano. "Nunca he visto un corazón latir tan rápido", comentaba por su parte Antonio Orozco muy emocionado.

La trayectoria de Eduardo 'El Campanero' en 'La Voz Kids'

Eduardo Sánchez, conocido como ‘El Campanero’, tiene 13 años y aunque vive en Sevilla siente una conexión especial con La Campana, el pueblo de sus abuelos y al que rinde tributo con su nombre artístico. Con tan solo dos años comenzó a cantar imitando a su padre, a quien considera su “superhéroe”. El talento del joven se completa con una formación en palos flamencos, cante y técnica voal en la prestigiosa Fundación Flamenca Cristina Heeren.

En las Audiciones a Ciegas consiguió que los coaches giraran sus asientos con su potente interpretación de ‘Tangos Caleteros’. Su paso por el programa ha sido increíble, demostrando su gran capacidad para la música y emocionando a todos tras su actuación. En el Asalto Final ‘El Campanero’ arrolló con su interpretación de ‘La niña de fuego’, consiguiendo el respaldo del público que le dio el paso a la Semifinal, donde brilló junto a David Bisbal y Rosario Flores. ‘Soy minero’ cautivó a todos los presentes, otorgándole el paso directo a la Gran Final.

En la gran final, donde se ha alzado como ganador indiscutible del concurso gracias al voto del público en plató, ‘El campanero’ tuvo la oportunidad de cantar con su coach y con el asesor de Orozco, Antoñito Molina. Su magnífica interpretación del tema ‘Alfileres de colores’ le dio la victoria de ‘La Voz Kids 2026’.