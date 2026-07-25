'La Voz Kids' ya tiene a los ocho concursantes que lucharán por hacerse con la victoria en la Gran Final de este sábado

Este sábado, 25 de julio, Antena 3 emitirá la Gran Final de 'La Voz Kids'. Un día antes, ya hemos podido conocer a los ocho concursantes que se disputarán la victoria. En una emocionante Semifinal, el público y los coaches decidieron qué dos talents de cada equipo se convertirían en finalistas de la edición.

Aunque los doce semifinalistas lo dieron todo sobre el escenario, solamente ocho lograron el ansiado pase a la final. La gala de este viernes comenzó por todo lo alto, con David Bustamante cantando con los doce jóvenes artistas. Aunque el cántabro no fue el único invitado de la noche: Abraham Mateo compartió escenario con los equipo de Luis Fonsi y Ana Mena, mientras que Rosario Flores cantó junto a los de Antonio Orozco y Edurne. El broche final lo pusieron los ocho clasificados interpretando el tema 'El fin del mundo' con el grupo La La Love You.

El equipo de Luis Fonsi, formado por Triana, Dani y Evolett, demostraron un excelente nivel, pero solo dos pasarían a la final de 'La Voz Kids'. La audiencia del programa decidió que fuera Evolett la primera finalista del grupo. Por su parte, el coach puertorriqueño dio su voto a Triana para ocupar la segunda plaza.

En cuanto al equipo de Ana Mena, este estaba formado por Marco, Erick y Sol. Los tres artistas defendieron actuaciones muy personales, poniendo en una situación muy complicada tanto a los coaches como al público. Finalmente, la audiencia premió a Erick, mientras que la cantante malagueña apostó por Marco. Ambos representarán al equipo en la gran final.

El equipo de Antonio Orozco estaba formado por Eduardo, Skabum y Leire. Tres jóvenes talentos muy diferentes entre sí. Los espectadores otorgaron el primer pase a la final de 'La Voz Kids' a Eduardo, mientras que el coach optó por quedarse con Leire. Los dos darán lo mejor de ellos mismos para intentar hacerse con la victoria.

Por último, el equipo de Edurne lo formaban tres chicas: Lucía, Martina y Mía. Las tres ofrecieron actuaciones cargadas de sensibilidad y emoción que hicieron muy difícil a la coach tomar una decisión. Finalmente, la audiencia eligió a Mía como primera finalista, mientras que Edurne dio su confianza a Martina. Ambas intentarán ganar la Gran Final de 'La Voz Kids'.

#LaVozKidsSemifinal, termina así:



🎙️ El equipo de @LuisFonsi continúa con Evolett y Triana.

🎙️ @AnaMenaMusic juega con Erick y Marco.

🎙️ @antoniorozco va a por todas con Eduardo "El Campanero" y Leire.

🎙️ @Edurnity va a la final con Mia y Martina.https://t.co/EpO8XFub2l pic.twitter.com/XqkMzh0sJa — La Voz Kids (@LaVozKids) July 24, 2026

Así será la Gran Final de 'La Voz Kids' de este sábado

Antena 3 ha decidido usar la misma estrategia que ya utilizó el verano pasado con 'La Voz Kids': dos noches consecutivas en la misma semana para decidir al ganador del concurso presentado por Eva González. Así, tras la emisión de este viernes de la Semifinal, 24 horas después tendrá lugar la Gran Final del talent musical. Uno de los 8 finalistas se convertirá en el ganador.

La gala final abrirá con la actuación de Pablo López, quien no estará solo en el escenario. Junto a él estarán algunos de los rostros más recordados de la historia del programa. Entre los artistas que regresarán a 'La Voz Kids' se encuentran María Parrado (ganadora en el 2014); José María Ruiz (2015); Rocío Aguilar (2017); Melani García (2018); Irene Gil (2019); Leví Díaz (2021); Pol Calvo (2022); Rubén Franco (2023); Alira Moya (2024); y Luca Paulano, el último ganador.

En la final, los asesores de cada coach cantarán con su respectivo equipo. Así, Melody, asesora de Luis Fonsi, interpretará junto a los finalistas el tema 'Mujer loba'. El equipo de Edurne cantará junto a Leire Martínez el mítico 'Jueves'. Mientras que Antonio Orozco contará con Antoñito Molina, con quien interpretará 'Me prometo'. Por último, Belén Aguilera compartirá escenario con el grupo de Ana Mena, con quien cantará 'Mejores momentos'.