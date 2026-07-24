'De Viernes' anuncia a sus cinco invitados de hoy en Telecinco, con una exclusiva sobre Rocío Jurado explosiva

Esta semana, 'De Viernes' tratará de aprovechar el final de 'Tu cara me suena' y que su rival será la semifinal de 'La Voz Kids' en Antena 3 para seguir recuperando audiencia después de la subida de la semana pasada. Y para hacerlo, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona cuenta esta semana con un scoop explosivo que dará mucho que hablar en los próximos días.

Así, Amador Mohedano será el gran protagonista del 'scoop' (exclusiva) de la semana. El hermano de Rocío Jurado desvelará por primera vez el contenido de las memorias que lleva años escribiendo sobre la artista. Después del estreno de 'La Más Grande' y ante la serie que prepara RTVE, el que fuera mánager de la cantante durante tres décadas da un paso al frente para dar su versión de los hechos.

El ex marido de Rosa Benito compartirá secretos en 'De Viernes' sobre la figura de su hermana, hablará del papel que desempeñó Rocío Jurado dentro de su familia y abordará la relación de la cantante con José Ortega Cano y con su hija Rocío Carrasco.

¡Mañana, en ¡De Viernes!



➡️Amador Mohedano desvelará el contenido de las memorias que escribe sobre Rocío Jurado y hablará de la relación de la artista con Ortega Cano y Rocío Carrasco.



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Isabel Pantoja y Cantora, de nuevo en el foco de 'De Viernes'

Por otro lado, Mayte Zaldívar regresará al plató de 'De Viernes' para escuchar por primera vez los audios inéditos de las conversaciones que mantuvieron Julián Muñoz e Isabel Pantoja cuando él estaba en prisión tras cumplirse 20 años de aquellos hechos. El programa desgranará más de 30 llamadas en las que el exalcalde habla de su amor por la cantante, de su futuro judicial y de su patrimonio.

Por si fuera poco, Pepi Valladares y Laura Cuevas también estarán presentes en 'De Viernes' para mostrar imágenes inéditas del interior de Cantora y descubrir nuevos episodios que se vivieron en la finca y que nunca se han contado hasta ahora. Las dos desvelarán nuevas estancias de la propiedad que no se han visto aún y relatarán capítulos desconocidos de aquellos años, como las fiestas de tres días que se celebraban mientras Julián Muñoz permanecía en prisión o la supuesta quema de los cuadros de Paquirri junto a sus hijos Fran y Cayetano.

Mañana, en ¡De Viernes! 💥



Mayte Zaldívar se sienta en plató y descubrirá nuevos audios explosivos de Cantora. Además, Pepi Valladares y Laura Cuevas contarán todo lo que saben.



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Para concluir la noche, Makoke también visitará el programa de Telecinco para dar un nuevo giro a la polémica sobre la venta del piso de las Campos en Málaga. La colaboradora de 'Fiesta' dará la cara por el agente inmobiliario que ha sido el señalado como el culpable de toda esta operación.

Así, después de confesar el vínculo familiar que tiene con Picatoste, Makoke desmontará este viernes parte de la versión que han ofrecido Terelu Campos y Carmen Borrego y explicará lo que ocurrió realmente con la publicación del anuncio de la venta del inmueble de María Teresa.