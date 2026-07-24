RTVE confirma que España sí participará en Eurovisión Junior 2026 junto a otros 15 países al no acudir Israel

Era un secreto a voces y ahora ya es oficial. RTVE ha confirmado que España participará en Eurovisión 2026 después de nuestra retirada del Festival de Eurovisión de este año por la presencia de Israel. En esta ocasión, como el país que se encuentra en guerra y realizando un genocidio en Gaza, no forma parte del festival infantil no ha habido dudas de nuestra presencia.

Hasta el momento, la UER ha anunciado la participación de 16 países en la 24ª edición del Festival de Eurovisión Junior. Junto a España también estarán RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), CyBC (Chipre), RTVE (España), France Télévisions (Francia), GPB (Georgia), TG4 (Irlanda), Rai (Italia), MKRTV (Macedonia del Norte), PBS (Malta), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Países Bajos), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino) y Suspilne (Ucrania).

La gran final de Eurovisión Junior 2026 se ha adelantado al 24 de octubre en Ta' Qal (Malta) después de que en los últimos años se realizara en el mes de diciembre.

Asimismo, RTVE avanza que la próxima semana dará más detalles de la candidatura española en Malta. No obstante, hay que señalar que después de que en los últimos años se hiciera un casting abierto, este año parece que nuestro representante será elegido a dedo.

España es uno de los países fundadores en 2003 del festival en su edición infantil y ha participado en 11 ocasiones. El representante en 2025, Gonzalo Pinillos, terminó en quinta posición con su canción ‘Érase una vez (Once Upon a Time)’.