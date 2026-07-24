Carlos Latre anuncia su marcha de Mediaset: El humorista y el grupo no renovarán el contrato tras la próxima edición de 'Got Talent'

Carlos Latre es, posiblemente, el mejor imitador de voces de nuestro país y uno de nuestros mejores cómicos. Además, puede presumir de tener una larga y exitosa carrera a sus espaldas, que arrancó en los años 90 con 'Crónicas Marcianas', en Telecinco. Su capacidad para copiar la voz de infinidad de rostros conocidos, como Juan Carlos I, Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez le han convertido en todo un referente de las imitaciones.

Su último proyecto ha sido poner voz a varios personajes en la cuarta película de 'Tadeo Jones'. Fue precisamente durante la presentación del filme de animación en los madrileños cines Kinépolis cuando concedió una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que, entre otros temas, desveló su inmediata marcha de Mediaset, dejando así la puerta abierta a un posible regreso a 'Tu Cara Me Suena'.

Carlos Latre confesó cuál ha sido el personaje más difícil de imitar: "Feijóo es complicado, Pablo Iglesias también lo era. Son personajes que aparentemente no tienen demasiados matices. En cuanto a riqueza, el más difícil yo siempre digo que fue Boris Izaguirre, porque tenía inflexiones, tenía acento, tenía musicalidad, tenía tantas cosas…". También reconoce que ahora mismo "hay nuevos retos como Bad Bunny porque ahora hay que aprender a que no se te entienda. A no vocalizar. Y también algunos influencers o youtubers que tienen forma de hablar muy moderna".

Carlos Latre avanza su marcha de Mediaset

El que fuera juez de 'Tu Cara Me Suena' hasta su fichaje por Mediaset, ha seguido la última edición, que finalizó con el triunfo de J Kbello, algo que le ha parecido "maravilloso". "Además, 'Tu Cara Me Suena' es mi casa", asegura, desvelando que "sigo en constante contacto con mi jurado, con toda la gente de la productora". "He pasado allí 14 años de mi vida. Con lo cual, es inevitable (echarlo de menos). Ha sido una edición espectacular. Creo que ha sido una de las mejores de la historia. A mí me ha encantado", reconoce.

Respecto a su sustituto en la mesa del jurado, Florentino Fernández, Carlos Latre explica a 'Lecturas' que "Flo es mi hermano. Es mi amigo. Flo siempre digo que es de los amigos que yo tengo en la televisión. En la televisión no tengo demasiados amigos, pero uno de ellos es Flo. Es un trozo de pan. Me encanta que él esté ahí". Ahora mismo, el cómico está finalizando la grabación de lo nuevo de 'Got Talent' en Telecinco y, después, finalizará su contrato con Mediaset, como así ha desvelado él mismo.

"Estamos todavía acabando la grabación de 'Got Talent', una nueva edición en la que se crean equipos y hay una dinámica diferente. Y luego después ya finaliza mi contrato y mi colaboración con Mediaset", explica. De esta forma, deja claro su adiós al grupo de comunicación italiano: "En principio acabamos nuestra colaboración. Me veréis en 'Got Talent' el año que viene. Pero ya no como una cara de cadena, sino en algunos proyectos". A la pregunta de si le pueden llamar de otras cadenas, Carlos Latre responde: "Efectivamente". ¿Significará esto que le veremos retornar en la próxima edición de 'Tu cara me suena'?