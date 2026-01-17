Preguntan a Carlos Latre si se arrepiente de dejar Atresmedia y deja un recado a Telecinco por la crisis del canal

Carlos Latre está de estreno. El pasado sábado, 10 de enero, arrancó en Telecinco una nueva edición de 'Got Talent España', en la que él debuta como miembro del jurado, labor que ya desempeñó durante varias ediciones en 'Tu cara me suena' (Antena 3).

El humorista e imitador ha declarado a Bluper si se arrepiente de su salto a Mediaset, tras años vinculado a Atresmedia. Según reconoce, no lamenta haber tomado la decisión de fichar por el grupo de comunicación italiano, pese a que las audiencias no acompañaron a 'Babylon show', su primer programa en Telecinco tras su llegada a la cadena, que tuvo que ser cancelado a las pocas semanas de su estreno.

La decisión de abandonar 'Tu cara me suena' no le resultó nada fácil: "Estaba encantado en 'Tu cara me suena'. Después de 'Crónicas Marcianas', es el formato de mi vida. Yo tengo una cabeza como muy global, y a mí me atraía mucho que 'Got Talent' es una marca internacional: se ve en todo el mundo y vienen disciplinas de todas las partes del planeta. Eso era muy guay", asegura sobre los motivos por los que decidió aceptar ser miembro del jurado del programa de Telecinco.

Carlos Latre se sumará así a Risto Mejide, Paula Echevarría y Lorena Castell, quien también debuta en el formato: "Ha sido muy guay reencontrarme con Risto después de 20 años. Paula es amiga. A Lorena la conozco de toda la vida, y a Santi (Millán), ni te digo, nos conocemos desde la época de 'La Cubana'". Del presentador de 'Todo es mentira', dice que "le conozco desde 'El invento del siglo', antes de 'OT', cuando él era más publicista que entertainer y presentador. De él me llevo un respeto profesional increíble y un aprendizaje. Es un animal televisivo".

Carlos Latre, "encantado" de estar en Mediaset: "Estoy donde quiero estar"

Carlos Latre dice estar "encantado" de estar en Mediaset, donde "estuve en su día, he seguido estando y estaré". "Antes me preguntaban sobre la decisión de dejar un buque insignia como era 'Tu cara me suena' o 'El Hormiguero', o Atresmedia. Pues oye, era una apuesta. Fue un salto grande, lo seguiré haciendo una y mil veces", deja claro. Además, desvela que su participación en 'Got Talent' formaba parte del contrato: "Estaba preestablecido. Me hacía mucha ilusión. Teníamos también 'Babylon Show', que no funcionó, pero seguimos haciendo muchas cosas en Mediaset".

"Mi decisión fue absolutamente sopesada y decidida. Yo estoy donde quiero estar. Y volvería a estar aquí una y mil veces si me lo volvieran a ofrecer", insiste. Por tal motivo, Carlos Latre descarta regresar al programa de imitaciones de Antena 3, del que habla maravillas: "Lo veo con cariño, pero como espectador. Lo disfruto muchísimo porque es un gran programa. 'Tu cara me suena' será uno de los pilares más importantes de mi vida, pero como dice el gran Sabina 'Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver'".

Tampoco se muerde la lengua a la hora de hablar de la grave crisis de audiencia que está atravesando Mediaset. Según él, "Mediaset está en un momento que está encontrando su propio camino. Cuando llegué aquí sabía adónde llegaba y en el momento que lo hacía. La televisión es muy efímera, pero también tiene mucha capacidad de transformación". "El desierto que pasó Atresmedia o TVE hace unos años, lo está pasando Mediaset. Eso pasará y volverá a ser lo que era. La televisión por suerte o por desgracia, da muchas oportunidades y estoy convencido de que solo la paciencia nos volverá a poner donde estábamos", añade Carlos Latre.

El cómico cree que a Telecinco le faltó paciencia con 'Babylon Show'

Y cree que fue paciencia lo que le faltó a Telecinco con su 'Babylon Show', que apenas duró unas semanas en antena debido a sus flojas audiencias: "En la televisión general falta paciencia. Nos ponemos nerviosos, pero entiendo también que, al final, lo que manda es la publicidad y tenemos un input que debe ser inmediato. 'Bablyon' se podía haber hecho más con más tiempo".

"Yo sigo pensando en el que el programa tenía razón de ser y que el tiempo nos hubiera puesto donde nos tenía que poner. Cuando llegué a Mediaset, este resumen ya lo hice: 'El foco va a estar en Broncano y Motos, y eso nos tiene que dar tiempo para poder madurar'. Pero al final las audiencias y la publicidad mandan", lamenta Carlos Latre.

"Con el tiempo, Motos ha demostrado ser un trasatlántico", mientras que "Broncano es alguien nuevo, fresco y que va a estar ahí un día arriba y abajo. Y nosotros podríamos haber sido una tercera, segunda, pero con mucho tiempo porque realmente empezábamos muy de abajo. Creo que hubiéramos estado ahí", lamenta Latre.

Además, el popular humorista confiesa que le gustaría poder hacer entretenimiento, con un "programa de variedades, de actualidad y de humor, al estilo de 'Polònia' o 'Crackòvia' de sketches. Me gustaría que el humor volviera a la televisión. Somos muchos los que hacemos comedia, pero hay pocos programas de humor. En un momento en el que la sociedad está absolutamente crispada, hay que quitarle hierro a todo", sentencia.