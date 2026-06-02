'Física o química. La nueva generación' recupera 15 años después a Angy Fernández para su temporada 2 en Atresplayer

Angy Fernández retomará el personaje con el que dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación sumándose al elenco de 'FoQ. La nueva generación' en su segunda temporada en Atresplayer. Tras el éxito que supuso su primera tanda de episodios en la plataforma el año pasado, el 'reboot' de 'Física o química' prepara su regreso, y contará con el mítico personaje de Paula Blasco, interpretado por la cantante y actriz.

Que la nostalgia es tendencia en las propuestas actuales de ficción no es un secreto, y su éxito tampoco. La continuación del universo que 'Física o química' dejó aparcado con su final en 2011 a través de nuevos personajes se tradujo en el mejor estreno original de Atresplayer en los últimos dos años. Y para su segunda temporada, que continuará la historia del grupo de amigos tras su desastroso viaje de fin de estudios, la ficción recuperará a uno de sus rostros históricos.

Según avanza Los40, Angy Fernández se unirá a la ficción producida por Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios Canarias con una participación que irá mucho más allá del cameo estrella de Ana Milán como Olimpia en el capítulo final de la primera temporada, ya que retomará su mítico personaje de la serie original.

Angy Fernández volverá a dar vida a Paula Blasco en la nueva temporada de 'FoQ. La nueva generación'

Parte del reparto de 'Física o Química: la nueva generación'

De acuerdo con la información compartida por el citado medio, 'FoQ. La nueva generación' arrancará el rodaje de su nueva temporada muy pronto. Y tras una primera tanda de episodios dedicada a explorar los nuevos personajes del universo 'FoQ' y sus conexiones, la ficción de Atresplayer busca tender un puente entre esa generación que vivió la serie original en su día y su público actual, recuperando a uno de los personajes centrales de la serie origen.

Angy Fernández se suma al elenco con un claro objetivo: aportar nostalgia a las tramas de esta temporada, actualizando a los seguidores de 'Física o química' como es la vida actual de Paula años después de 'El reencuentro', donde los personajes del elenco original volvieron a reunirse en un especial de dos capítulos en Atresplayer. Supone una oportunidad para continuar expandiendo el universo de la querida serie y ligar las nuevas tramas con el pasado del Zurbarán.

Habrá que esperar para conocer si Paula Blasco regresa a su instituto como profesora, familiar de algún estudiante o cualquier otro motivo que la lleve a reconectar con su pasado. Así, la intérprete se suma al elenco encabezado por Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky.

Israel Elejalde, Itziar Miranda, Silma López, Cuca Escribano, Alex Sie y Nany Tovar dan vida a los profesores del colegio Zurbarán, que aportan distintas maneras de ver la vida protagonizando tramas que se entrelazan inevitablemente con las de sus alumnos.