Angy Fernández pone en entredicho la denuncia de bullying de Maxi Iglesias en el rodaje de 'Física o Química'

Angy Fernández y Maxi Iglesias fueron compañeros de reparto en 'Física o Química'. Por esa etapa en la serie de Antena 3 la cantante ha sido preguntada por las polémicas declaraciones que hizo el actor en una reciente entrevista en el pódcast 'Malas personas', conducido por Victoria Martín.

Al hablar de su etapa de instituto, Maxi Iglesias reconoció haber sufrido bullying: "Fueron muy malas personas conmigo y, no contentos con eso, cuando salgo del colegio de verdad, me lo vuelven a hacer en el de mentira". De esta forma, desveló haber sufrido episodios de acoso durante el rodaje de 'Física o Química', donde interpretaba al personaje de César Cabano.

"No eran todos, era alguno", deja claro. Además, reconoce que, alguno de ellos entonó el mea culpa: "Me pidió perdón y me dijo: 'Te teníamos mucha rabia, nos dabas envidia'". Y es que, el hecho de que cada vez fueran dando más protagonismo a su personaje, provocó la envidia de algunos de sus compañeros: "A algunas personas no les sentaba bien, porque ellos se sentían más preparados, mejores actores, con más derecho o que se lo merecían más".

"En ese momento, con 17 o 18 años, ¿cómo gestionas eso?", se pregunta Maxi Iglesias. Él lo hizo huyendo lejos: "Estaba harto, y lo gestioné yéndome a Australia, a lo más lejos posible de España". Afortunadamente, eso es agua pasada y, gracias a la terapia, "ahora puedo contarlo en un pódcast en clave de comedia".

Angy Fernández niega las acusaciones de acoso de Maxi Iglesias: "Yo no lo vi así, lo que vivió él quizá es otra cosa"

Ahora ha sido una de sus compañeras del elenco artístico, Angy Fernández, la que se ha pronunciado al respecto. La actriz, que dio vida a Paula Blanco en la ficción de Antena 3, ha roto su silencio en 'Espejo Público'. Para empezar, niega haber ejercido ningún tipo de acoso, nunca, a nadie. "¿Tú crees que yo le hecho bullying a alguien? Obviamente, no. Más que nada, que generalizar parece que nos hace cómplices. Y es lo que me entristece", asegura.

Además, Angy Fernández confiesa que "somos amigos. Entonces, no sé. Pero que obviamente, que si alguien ha sufrido bullying y lo quiere contar, hay que verbalizarlo". "Pero ya te digo que yo no lo vi así. Es que se le llama bullying a muchas cosas y lo que vivió él quizá es otra cosa", asegura la actriz y cantante.

Aunque sí que admite que "se le tenía envidia, porque es muy guapo y muy majo. Que obviamente desde la envidia se puede hacer mucho daño. Pero yo no vi nada alarmante, de verdad. No le estoy invalidando, a lo mejor, él vivió algo que yo no vi, ¿entiendes? Pero yo te digo que nos llevábamos todos muy bien. Si hay alguien que se lo ha hecho, luego ha hablado con él y le ha pedido perdón, por quizá, haberle tenido envidia".

Angy recuerda que ella "con Andrea (Duro) y Úrsula (Corberó), me llevaba super bien, pero yo también pensaba que son las más guapas… Y yo no me sentía guapa. Pero no pasó nunca nada, de bullying ni nada. Simplemente, lo hemos hablado con los años: 'Oye, quizá he estado más distante porque os veía tan guapas que yo me comparaba'… y punto, ¿sabes? Creo que con los años lo hemos podido hablar todo. Y que lo cuente ahora, me parece que no venía a cuento. Si lo han solucionado, ¿por qué lo cuenta ahora?", sentencia la actriz y cantante.