Susanna Griso, forzada a hacer una rectificación en directo por un error de interpretación en 'Espejo Público'

Susanna Griso se ha visto obligada a entonar el 'mea culpa' este viernes en 'Espejo Público' por los datos erróneos de un reportaje sobre la inmigración irregular que mostraron este jueves. La presentadora se ha dirigido directamente al Ministerio de Interior este viernes para disculparse por malinterpretar los datos y cuestionar la información ofrecida por el departamento de Marlaska ante la audiencia.

"Si Interior dice que llegan 4 inmigrantes por Ceuta al año (a nado) y Javi acaba de entrevistar a un portavoz de la Guardia Civil y a gente que le dice que son 50 o 60 al día, son 3.200 al año", clamó la presentadora visiblemente alterada este jueves desde el matinal de Antena 3 tras visionar el reportaje del programa sobre la inmigración ilegal en Ceuta y Melilla.

Susanna Griso reconoce su error en 'Espejo Público' y pide perdón al Ministerio de Interior: "Se interpretó de forma incorrecta"

"¿Quién miente?", insistió Susanna Griso ante cámara, denunciando la enorme diferencia entre las cifras recabadas en el reportaje de su compañero y los datos oficiales del Ministerio de Interior. Unas duras palabras que la periodista ha tenido que retirar este jueves reconociendo su garrafal error. Así, tras una pausa publicitaria, la presentadora se ha dirigido a la audiencia con un mensaje.

"De forma incorrecta, este programa interpretó las entradas de inmigrantes que llegan a nado como marítimas, desconocíamos y pedimos disculpas por ello al ministerio que las contabilizan como entradas por vía terrestre", ha explicado la conductora de 'Espejo Público', disculpándose con el departamento encabezado por Fernando Grande-Marlaska por su acusación.

"Hecha esta rectificación les animamos a participar en este programa cuando consideren para abordar el programa de la inmigración irregular que tanto preocupa al ministerio, al programa y a todos ustedes, los españoles", terminaba resolviendo Susanna Griso en un intento de restar importancia a su desliz y continuar con los contenidos de este viernes en el espacio de Antena 3.