La queja de Susanna Griso ante lo ocurrido con Amparo Larrañaga y Luis Merlo en 'Espejo Público': "Nos deja sin trabajo"

Los hermanos Amparo Larrañaga y Luis Larrañaga Merlo han acudido al plató de 'Espejo Público' en la entrega de este miércoles, 5 de noviembre. Los dos hermanos, pertenecientes a una de las sagas artísticas más importantes de nuestro país, se han sentado en el programa comandado por Susanna Griso para inaugurar un formato singular de entrevista.

"Hoy se entrevistan el uno al otro", ha señalado Gema López como parte de la sección de 'Espejo Público'. "¿Pero nosotros no?", ha reaccionado Griso con sorpresa y desconcierto, pues veía extraño que ellas como periodistas no pudieran hacerles preguntas como suele ser habitual con cualquier invitado que asiste al magacín.

"A mí no sé si me gusta este formato que se acaba de inventar Gema", se ha quejado abiertamente y en directo Susanna Griso. "Porque es que nos deja sin trabajo", ha lamentado alto y claro y sin rodeos la presentadora de las mañanas de Antena 3.

"No porque luego recogeremos la entrevista y de las respuestas tú sabes que luego siempre sale algo para repreguntar", le ha aclarado Gema López, asegurándole que al final tendrían un pequeño tiempo para entrar en escena y cuestionar aquello que hubiera quedado en el tintero.

Amparo Larrañaga y Luis Merlo

Ante esta novedosa dinámica que, como decimos, Susanna Griso no ha visto con buenos ojos, Gema ha planteado si Amparo Larrañaga y Luis Merlo se atreverían a preguntarse entre ellos "lo que nosotros nunca les hemos preguntado".

Y ante esas palabras de la copresentadora de 'Espejo Público', Luis Merlo no se ha cortado y ha lanzado un dardo: "Estoy pensando que qué será eso que no os habéis atrevido a preguntar porque lo habéis preguntado todo siempre".